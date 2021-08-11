HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ankara'da yabancı uyruklularla girdiği kavgada yaralanan Emirhan hayatını kaybetti

Ankara'da yabancı uyruklularla girdiği kavgada yaralanan Emirhan hayatını kaybetti

11.08.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada yaralanan Emirhan Yalçın (18) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan Ali Yasin Güler'in tedavisi ise sürüyor. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Ankara'da yabancı uyruklularla girdiği kavgada yaralanan Emirhan hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki Battalgazi Mahallesi'nde bulunan parkta meydana geldi. Parkta oturan Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler ile akraba olan yabancı uyruklu Yahya Abdo ve Muhammed Abdo, bir anda tartışmaya başladı. Kavgaya dönen olayda Yahya Abdo, yanında bulunan bıçakla, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler'i bıçaklayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Emirhan Yalçın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali Yasin Güler de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın, bugün yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedaviye alınan Güler'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ankara'da hareketli gece! Bıçaklı kavga sonrası sığınmacılara tepki: 2 yaralıAnkara'da hareketli gece! Bıçaklı kavga sonrası sığınmacılara tepki: 2 yaralı

Kavgaya karışan Yahya Abdo ile akrabası Muhammed Abdo, polis tarafından gözaltına alındı.

MAHALLE KARIŞTI

Olayın ardından ilçede mahalle sakinleri ile yabancı uyruklu kişiler arasında gerginlik yaşandı. Polis mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Kalabalık, Kaymakam Cumali Atilla'nın da araya girmesiyle sakinleştirildi. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılık sorgularından sonra 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Öte yandan iki grubun parkta otururken birbirlerine bakarak laf atmaları üzerine başladığı belirtildi.

Sığınmacılara tepki gösterilmişti! Ankara'da bıçaklı saldırının yaşandığı mahallede yoğun güvenlik önlemiSığınmacılara tepki gösterilmişti! Ankara'da bıçaklı saldırının yaşandığı mahallede yoğun güvenlik önlemi

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili valilikten yapılan açıklamada ise, dün saat 21.30 sıralarında Altındağ ilçesinde iki ayrı grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya döndüğü, yabancı uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığı, söz konusu üzücü olayla ilgili tahkikatın tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Ersan Şen canlı isyan etti: Kim bunlar?Prof. Dr. Ersan Şen canlı isyan etti: Kim bunlar?
PARTNER23 yaşındaki kadın, sevgilisiyle ilişkiye girmesine engel olduğu gerekçesiyle 3 yaşındaki kızını öldürdü23 yaşındaki kadın, sevgilisiyle ilişkiye girmesine engel olduğu gerekçesiyle 3 yaşındaki kızını öldürdü
Kara çarşaflı minibüsü görenler şaşkına döndüKara çarşaflı minibüsü görenler şaşkına döndü
Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Meryem Uzerli Yetenek Sizsiniz Türkiye jüri koltuğunda

Bomba iddia! Meryem Uzerli Yetenek Sizsiniz Türkiye jüri koltuğunda

Koronavirüste yeni tehlike adım adım yaklaşıyor

Koronavirüste yeni tehlike adım adım yaklaşıyor

Covid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş

Covid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş

Sığınmacının yaptığını duyan sokağa inmişti! Kuş uçurtmuyorlar

Sığınmacının yaptığını duyan sokağa inmişti! Kuş uçurtmuyorlar

İstanbul 3 adaya bölünecek. Deniz seviyesi yükselecek

İstanbul 3 adaya bölünecek. Deniz seviyesi yükselecek

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kitapçıdaki "Dedem bana tecavüz etti" notu olay oldu!

Kitapçıdaki "Dedem bana tecavüz etti" notu olay oldu!

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.