HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'da yağmur hayatı felç etti! Sosyal medyadan peş peşe paylaştılar... 'Korku filmi gibisin Ankara'

Ankara'da yağmur hayatı felç etti! Sosyal medyadan peş peşe paylaştılar... 'Korku filmi gibisin Ankara'

11.06.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da başlayan fırtına beraberinde yağmur getirdi. Yağmur tüm şehri etkisi altına alırken sosyal medyadan gelen görüntüler yaşanan durumu gözler önüne serdi. Şehir gündüz vakti neredeyse tamamen kararırken meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar ''Ankara önümüzdeki iki 3 saat içerisinde dikkatli ve tedbirli olmalı şimşek ve yıldırım eşliğindeki gök gürültülü sağanak yağışlar ve fırtına olumsuzluklar yaratabilir. Göz gözü görmüyor. Görüş mesafesi 100 metrenin altına düştü'' paylaşımı yaptı.

Aniden başlayan sağanak yağmur Ankara’nın birçok yerinde etkili oldu. Yağmurla birlikte yaşanan rüzgar görüş mesafesini de büyük oranda etkilerken şehir gündüz vakti neredeyse tamamen karardı. Hava Forum'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Ankara radarından alınan son verilere göre şehir merkezine doğru yaklaşan çok kuvvetli bir yağış kütlesi var. 1-2 saat içinde kuvvetli dolu, yağış, ani fırtına, su baskını riski yüksek gözüküyor. Tedbirli olalım. Çevremizdekileri uyaralım'' ifadelerine yer verildi.

''ÖNÜMÜZDEKİ SAATLERE DİKKAT''

Bununla birlikte meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar da, ''Ankara önümüzdeki iki 3 saat içerisinde dikkatli ve tedbirli olmalı şimşek ve yıldırım eşliğindeki gök gürültülü sağanak yağışlar ve fırtına olumsuzluklar yaratabilir. Fırtına, yağmur ve küçük çaplı dolu yağışı da şimşek ve yıldırımlarla birlikte başladı göz gözü görmüyor, görüş mesafesi 100 metreenin altına düştü'' paylaşımı yaptı.

''KORKU FİLMİ GİBİSİN ANKARA''

Ankara'da yaşayan Twitter kullanıcıları da Başkent'ten paylaşımlarda bulunarak yaşanan duruma dikkat çektiler. Bir kullanıcı paylaştığı videoya ''Korku filmi gibisin Ankara'' başlığını atarken, bir diğeri ''Felaket, felaket'' yorumunda bulundu. İşte o paylaşımlardan bazıları...

Screenshot_6

Screenshot_7

Screenshot_8

Screenshot_9

Screenshot_12

Screenshot_13

Screenshot_14

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın aradığı helikopterden acı haber! İçinde Türkler de vardıDünyanın aradığı helikopterden acı haber! İçinde Türkler de vardı
Küstah sözler! "Uçaklarımız, İstanbul'daki köprüleri yok edecek"Küstah sözler! "Uçaklarımız, İstanbul'daki köprüleri yok edecek"
Erdoğan ile konuştuklarını anlattı: 'Valla durdurdum konvoyu' Erdoğan ile konuştuklarını anlattı: 'Valla durdurdum konvoyu'
Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine zam geldi! Litresi 30 liraya dayandı

Benzine zam geldi! Litresi 30 liraya dayandı

Tolunay Kafkas'a büyük tepki var! ''Yazıklar olsun''

Tolunay Kafkas'a büyük tepki var! ''Yazıklar olsun''

Hastanın karnından 17 kiloya yakın kitle çıkartıldı

Hastanın karnından 17 kiloya yakın kitle çıkartıldı

Mükremin Gezgin'in doğum videosu çektiği tıp merkezi...

Mükremin Gezgin'in doğum videosu çektiği tıp merkezi...

Yağmur akın akın geliyor! Haritadaki kırmızı yerlere dikkat…

Yağmur akın akın geliyor! Haritadaki kırmızı yerlere dikkat…

Düğün yolunda katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düğün yolunda katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlginizi Çekebilir

Bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Gündem olan meydan okuma! “Kadınlar yapıyor, erkekler yapamıyor”

Gündem olan meydan okuma! “Kadınlar yapıyor, erkekler yapamıyor”

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.