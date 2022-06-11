Ankara'da yağmur hayatı felç etti! Sosyal medyadan peş peşe paylaştılar... 'Korku filmi gibisin Ankara'

Aniden başlayan sağanak yağmur Ankara’nın birçok yerinde etkili oldu. Yağmurla birlikte yaşanan rüzgar görüş mesafesini de büyük oranda etkilerken şehir gündüz vakti neredeyse tamamen karardı. Hava Forum'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Ankara radarından alınan son verilere göre şehir merkezine doğru yaklaşan çok kuvvetli bir yağış kütlesi var. 1-2 saat içinde kuvvetli dolu, yağış, ani fırtına, su baskını riski yüksek gözüküyor. Tedbirli olalım. Çevremizdekileri uyaralım'' ifadelerine yer verildi.

''ÖNÜMÜZDEKİ SAATLERE DİKKAT''

Bununla birlikte meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar da, ''Ankara önümüzdeki iki 3 saat içerisinde dikkatli ve tedbirli olmalı şimşek ve yıldırım eşliğindeki gök gürültülü sağanak yağışlar ve fırtına olumsuzluklar yaratabilir. Fırtına, yağmur ve küçük çaplı dolu yağışı da şimşek ve yıldırımlarla birlikte başladı göz gözü görmüyor, görüş mesafesi 100 metreenin altına düştü'' paylaşımı yaptı.

Ankara önümüzdeki iki 3 saat içerisinde dikkatli ve tedbirli olmalı şimşek ve yıldırım eşliğindeki gökgürültülü sağanak yağışlar ve fırtına olumsuzluklar yaratabilir. pic.twitter.com/6nuus55dlA — Ahmet Uçar (@aucarenator) June 11, 2022

''KORKU FİLMİ GİBİSİN ANKARA''

Ankara'da yaşayan Twitter kullanıcıları da Başkent'ten paylaşımlarda bulunarak yaşanan duruma dikkat çektiler. Bir kullanıcı paylaştığı videoya ''Korku filmi gibisin Ankara'' başlığını atarken, bir diğeri ''Felaket, felaket'' yorumunda bulundu. İşte o paylaşımlardan bazıları...





