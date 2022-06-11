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Ankara'da yağmurdan dolayı hayat durma noktasına geldi! İçişleri Bakanlığı ve Mansur Yavaş'tan açıklama: Salı gününe kadar...

11.06.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkent Ankara'da yağmur ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Çok sayıda çatı uçtu ve iş yerlerini su bastı. AFAD ve JAK ekipleri bir kişinin sele kapıldığı ihbarı sonrası harekete geçti. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş son durum hakkında bilgi verdi. Yavaş, yağışların Salı gününe kadar devam edeceğini belirterek, "Mağduriyetin giderilmesi için '153' No'lu telefonumuzu arayabilirsiniz." dedi. İşte Ankara'da son durum...

Aniden başlayan sağanak yağmur Ankara’nın birçok yerinde etkili oldu. Yağmurla birlikte yaşanan rüzgar görüş mesafesini de büyük oranda etkilerken şehir gündüz vakti neredeyse tamamen karardı. Hava Forum'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Ankara radarından alınan son verilere göre şehir merkezine doğru yaklaşan çok kuvvetli bir yağış kütlesi var. 1-2 saat içinde kuvvetli dolu, yağış, ani fırtına, su baskını riski yüksek gözüküyor. Tedbirli olalım. Çevremizdekileri uyaralım'' ifadelerine yer verildi. Bir kişinin sele kapıldığı ihbarı sonrası AFAD ve JAK ekipleri harekete geçti.

''ÖNÜMÜZDEKİ SAATLERE DİKKAT''

Bununla birlikte meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar da, ''Ankara önümüzdeki iki 3 saat içerisinde dikkatli ve tedbirli olmalı şimşek ve yıldırım eşliğindeki gök gürültülü sağanak yağışlar ve fırtına olumsuzluklar yaratabilir. Fırtına, yağmur ve küçük çaplı dolu yağışı da şimşek ve yıldırımlarla birlikte başladı göz gözü görmüyor, görüş mesafesi 100 metreenin altına düştü'' paylaşımı yaptı.

MANSUR YAVAŞ'TAN UYARI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Sağanak nedeniyle Ankara Belediyemize şu ana kadar, ev ve iş yeri ile caddelerde yaklaşık 300 bölgede su baskını, 35 ağaç devrilmesi, 23 çatı uçması, üç elektrik direği devrilmesi ihbarı ulaşmış, 35 vatandaşımız ise kurtarılmıştır." dedi.

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Yavaş, başkentte öğleden sonra etkili olan ve su baskınlarına da neden olan sağanağa ilişkin sosyal medya hesabından videolu açıklamada bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün yaptığı "turuncu uyarı" sonucunda, Ankara merkezde fırtına şeklinde gök gürültülü sağanak meydana geldiğini belirten Yavaş, "Sağanak nedeniyle Ankara Belediyemize şu ana kadar, ev ve iş yeri ile caddelerde yaklaşık 300 bölgede su baskını, 35 ağaç devrilmesi, 23 çatı uçması, üç elektrik direği devrilmesi ihbarı ulaşmış, 35 vatandaşımız ise kurtarılmıştır." bilgisini paylaştı.

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"KENDİ ÖLÇÜLERİNDE TEDBİRLERİNİ ALMALARINI RİCA EDİYORUM"

Ekiplerin derhal ihbar bölgelerine sevk edildiğini aktaran Yavaş, şunları kaydetti:

"Kahramankazan'dan Ayaş'a, Mamak'tan Gölbaşı'na kadar genel olarak yağışlar Ankara'nın her tarafında hüküm sürmüş, şu anda yavaş yavaş ayrılmak durumundadır. Tüm birimlerimizden 1277 araç, 3 bin 138 personelimiz halen alanda çalışmaktadır. Mağduriyetin giderilmesi için '153' No'lu telefonumuzu arayabilirsiniz.

Salı gününe kadar bu yağışlar devam edecektir ve ekiplerimizin hepsi hazır durumda bekleyecektir. Ben de Ankaralı hemşehrilerimin bu durumu nazara alarak, salı gününe kadar devam edecek yağışlardan dolayı kendi ölçülerinde tedbirini almalarını özellikle rica ediyorum. Ankara'mıza geçmiş olsun diyorum. Çok şükür şu ana kadar bize bildirilen can kaybı bulunmamaktadır."

BAKANLIKTAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı ismail Çataklı yaptığı ilk açıklamada, "Ankara'da saat 16.00 itibarıyla ağaç devrilmesi, çatı uçması, toprak kayması, su baskını, mazgal tıkanması gibi 112 üzerinden itfaiyeye 1378, AFAD'a 159 ihbar ulaştı. Mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı. Bir sele kapılma ihbarı bulunmakta olup AFAD ve JAK ekipleri yönlendirildi." dedi. Bir kez daha açıklama yapan Çataklı, "Yağmur 40 yerleşim yerinde Ankara ve çevresinde etkili oldu. Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Birimi’ne (SAKOM) ulaşan bir yaralı haberi yok." ifadelerini kullandı.

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''KORKU FİLMİ GİBİSİN ANKARA''

Ankara'da yaşayan Twitter kullanıcıları da Başkent'ten paylaşımlarda bulunarak yaşanan duruma dikkat çektiler. Bir kullanıcı paylaştığı videoya ''Korku filmi gibisin Ankara'' başlığını atarken, bir diğeri ''Felaket, felaket'' yorumunda bulundu. İşte o paylaşımlardan bazıları...

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