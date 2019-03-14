Ankara'da yakıt taşıyan tren raydan çıktı!

Ankara'n\u0131n Sincan il\u00e7esi \u00c7a\u011flayan b\u00f6lgesinde yak\u0131t ta\u015f\u0131yan trenin 2 vagonu raydan \u00e7\u0131kt\u0131.\nOlayda ilk belirlemelere g\u00f6re \u00f6len ya da yaralanan olmazken, b\u00f6lgeye \u00e7ok say\u0131da AFAD, itfaiye, polis ve sa\u011fl\u0131k ekibi sevk edildi.\nAYRINTILAR GELECEK...PARTNERPopo esteti\u011fi yapt\u0131ran \u00fcnl\u00fclerCanikli: ABD Ba\u015fkan\u0131 i\u015fi g\u00fcc\u00fc b\u0131rakm\u0131\u015f T\u00fcrkiye'ye y\u00f6nelik tweet at\u0131yorTaksim'de korkun\u00e7 olay! Pe\u015f pe\u015fe atlad\u0131lar!
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