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Ankara'da yakıt taşıyan tren raydan çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 03:29 | Son Güncelleme

Ankara Sincan'da yakıt taşıyan trenin iki vagonu raydan çıktı. İlk belirlemelere göre, kazada ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

Ankara'da yakıt taşıyan tren raydan çıktı!

Ankara'nın Sincan ilçesi Çağlayan bölgesinde yakıt taşıyan trenin 2 vagonu raydan çıktı.

Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Ankara sincan tren raydan çıkan tren

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