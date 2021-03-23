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Ankara'da yarın okul var mı? Ankara'da kar tatili olacak mı?

23.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara ili ve çevresinde 23 Mart akşamından itibaren şiddetli kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji tarafından açıklanan bu kar yağışı tahmini sonrasında Ankara'da yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği merak edilmeye başladı. Peki yarın 24 Mart günü Ankara'da yüz yüze eğitim var mı? 24 Mart günü Ankara'da okullar tatil mi?

Ankara'da yarın okul var mı? Ankara'da kar tatili olacak mı?

Mart ayının bitmesine yaklaşmamıza rağmen Türkiye'nin belli bölgelerinde soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Ankara'da 22 Mart yani dün akşamdan beri yağan dolu, vatandaşların hayatını zorlaştırmış ve endişe yaratmıştı. Meteoroloji, bu akşamdan itibaren ise Ankara'da kar beklendiğini açıkladı.

Ankara'da yarın okul var mı? Ankara'da kar tatili olacak mı?

ANKARA'DA YARIN OKUL VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Ankara'da bu sabah yağmur olarak başlayan yağışların akşam saatlerinden itibaren yerini önce karla karışık yağmura daha sonra ise tamamen kara bırakması bekleniyor.

Bu akşam ve yarın sabah, Ankara'da şiddetli kar yağışının etkili olacağı ve kar kalınlığının 8 ile 12 santimetre arasına ulaşacağı tahmin ediliyor.

Ankara'da yarın okul var mı? Ankara'da kar tatili olacak mı?

Ulaşımda aksama olması, buzlanma ve don gibi olayların yaşanma ihtimaline karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara vatandaşlarını uyarıyor.

Ankara'daki okulların yarın yüz yüze eğitimi sürdürüp sürdürmeyeceğine dair ise yetkililer herhangi bir açıklama yapmadı. Eğer konu hakkında yetkililerden bir açıklama gelirse, açıklama sayfamızda yer alacak.

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