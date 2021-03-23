Ankara'da yarın okul var mı? Ankara'da kar tatili olacak mı?

Mart ayının bitmesine yaklaşmamıza rağmen Türkiye'nin belli bölgelerinde soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Ankara'da 22 Mart yani dün akşamdan beri yağan dolu, vatandaşların hayatını zorlaştırmış ve endişe yaratmıştı. Meteoroloji, bu akşamdan itibaren ise Ankara'da kar beklendiğini açıkladı.

ANKARA'DA YARIN OKUL VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Ankara'da bu sabah yağmur olarak başlayan yağışların akşam saatlerinden itibaren yerini önce karla karışık yağmura daha sonra ise tamamen kara bırakması bekleniyor.

Bu akşam ve yarın sabah, Ankara'da şiddetli kar yağışının etkili olacağı ve kar kalınlığının 8 ile 12 santimetre arasına ulaşacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksama olması, buzlanma ve don gibi olayların yaşanma ihtimaline karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara vatandaşlarını uyarıyor.

Ankara'daki okulların yarın yüz yüze eğitimi sürdürüp sürdürmeyeceğine dair ise yetkililer herhangi bir açıklama yapmadı. Eğer konu hakkında yetkililerden bir açıklama gelirse, açıklama sayfamızda yer alacak.

