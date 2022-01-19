HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Ankara'da yarın okullar tatil mi? 19-20 Ocak 2022 Ankara’da yarın okullar var mı?

Ankara'da yarın okullar tatil mi? 19-20 Ocak 2022 Ankara’da yarın okullar var mı?

19.01.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bugün 19 Ocak Çarşamba gününde okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Ankara'da öğle saatleri itibariyle Başkent'te kar yağışının başlaması bekleniyor. Valilikten kar yağışı açıklaması gelip gelmediği öğrenci ve veliler tarafından takip edilmeye başlandı. Peki Ankara'da yarın okullar tatil mi? 19-20 Ocak 2022 Ankara’da yarın okullar var mı? İşte merak edilenler...

Ankara'da yarın okullar tatil mi? 19-20 Ocak 2022 Ankara’da yarın okullar var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminler doğrultusunda İstanbul'da dün gece yarısı kar yağışı başlamış durumda. Megakent'te sabah saatleriyle birlikte kar etkisini gösterirken, Ankara'da da yakın süreçte kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki Ankara'da yarın okullar tatil mi?

19-20 OCAK ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da kar yağışının öğle saatlerinden itibaren şehrin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Kar yağışı sonrası geçtiğimiz günlerde illerin valiliklerinden peş peşe açıklamalar gelmişti. Tatil haberleri sonrası, Ankaralı vatandaşlar da valilikten gelecek haberlerleri takip etmeye koyuldu.

Okullar il genelinde Valilik ilçe özelinde ise kaymakamlıklar tarafından olağanüstü hava şartları yaşanması durumunda tatil ediliyorlar.

İstanbul'da kar yağışı başladı, Ankara'da ise öğle saatlerinde başlayacak. Fakat henüz Ankara için okulların tatil edilmesiyle ilgili bir açıklama gelmedi. Yeni bir açıklama geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

Ankara ve İstanbul için 19 Ocak 2022 gününe ait hava tahminleri ise şöyle:

ANKARA °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğle saatlerinden sonra Anadolu yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
YÖKDİL başvuruları ne zaman? YÖKDİL başvuruları ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Market fiyatları böyle zamlanmış! Yazışmalar ifşa oldu…

Market fiyatları böyle zamlanmış! Yazışmalar ifşa oldu…

Soner Dikmen tüm Türkiye'yi ağlattı!

Soner Dikmen tüm Türkiye'yi ağlattı!

Şehri kar vurdu! İl dışına araç çıkışı durduruldu

Şehri kar vurdu! İl dışına araç çıkışı durduruldu

Sırbistan Cumhurbaşkanı'nı etkileyen görüntü: Başka hiçbir ülkede görmedim

Sırbistan Cumhurbaşkanı'nı etkileyen görüntü: Başka hiçbir ülkede görmedim

TAG Otoyolu kapandı! Vali Gül: 2 bin 900 kişi kurtarıldı

TAG Otoyolu kapandı! Vali Gül: 2 bin 900 kişi kurtarıldı

İş arkadaşının etek altı görüntüleri telefonundan çıktı! Kimliği şaşkına çevirdi

İş arkadaşının etek altı görüntüleri telefonundan çıktı! Kimliği şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Osman Kavala'yla ilgili karar verildi

Osman Kavala'yla ilgili karar verildi

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Dünya yakından izliyor! Uçaklar gönderildi, 80 bin kişi...

Dünya yakından izliyor! Uçaklar gönderildi, 80 bin kişi...

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.