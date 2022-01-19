Ankara'da yarın okullar tatil mi? 19-20 Ocak 2022 Ankara’da yarın okullar var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminler doğrultusunda İstanbul'da dün gece yarısı kar yağışı başlamış durumda. Megakent'te sabah saatleriyle birlikte kar etkisini gösterirken, Ankara'da da yakın süreçte kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki Ankara'da yarın okullar tatil mi?

19-20 OCAK ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da kar yağışının öğle saatlerinden itibaren şehrin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Kar yağışı sonrası geçtiğimiz günlerde illerin valiliklerinden peş peşe açıklamalar gelmişti. Tatil haberleri sonrası, Ankaralı vatandaşlar da valilikten gelecek haberlerleri takip etmeye koyuldu.

Okullar il genelinde Valilik ilçe özelinde ise kaymakamlıklar tarafından olağanüstü hava şartları yaşanması durumunda tatil ediliyorlar.

İstanbul'da kar yağışı başladı, Ankara'da ise öğle saatlerinde başlayacak. Fakat henüz Ankara için okulların tatil edilmesiyle ilgili bir açıklama gelmedi. Yeni bir açıklama geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

Ankara ve İstanbul için 19 Ocak 2022 gününe ait hava tahminleri ise şöyle:

ANKARA °C, 0°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 4°C



Çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğle saatlerinden sonra Anadolu yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak.

