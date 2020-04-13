HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'da yasağının ardından trafik yoğunluğu!

Ankara'da yasağının ardından trafik yoğunluğu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 07:14 | Son Güncelleme

Ankara'da, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı sona ermesinin ardından bazı vatandaşlar araçlarıyla trafiğe çıktı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta cuma günü saat 00.00'dan itibaren uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağının gece yarısı sona ermesinin ardından, Ankara'nın işlek noktalarından olan Kızılay Meydanı ve Sıhhıye meydanında bazı vatandaşlar araçlarıyla trafiğe çıktı. Ayrıca, Kızılay Meydanında bulunan taksiciler de iş başı yaptı.

Öte yandan, polis ekipleri yasak sonrası açılma ihtimali olan market, büfe benzeri işletmeleri kontrol amacıyla denetledi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Lüks rezidansa baskın! İranlı manken gözaltına alındıLüks rezidansa baskın! İranlı manken gözaltına alındı
Yasak kalkınca sokaklar dolduYasak kalkınca sokaklar doldu
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
1/
Anahtar Kelimeler:
Ankara trafik sokağa çıkma yasağı

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Akşener'den Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması

Demet Akalın'dan Süleyman Soylu paylaşımı "Bu ağır faturayı..."

Demet Akalın'dan Süleyman Soylu paylaşımı "Bu ağır faturayı..."

Survivor yarışmacıları göz kamaştırdı!

Survivor yarışmacıları göz kamaştırdı!

Bakan Soylu'nun istifası kabul edilmedi

Bakan Soylu'nun istifası kabul edilmedi

Bakan Soylu istifa edince canına kıymak istedi

Bakan Soylu istifa edince canına kıymak istedi

İlginizi Çekebilir

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Görünce bir anda kaçmaya başladılar

Görünce bir anda kaçmaya başladılar

Devlet Bahçeli öldü iddiası yalanlandı! İşte Bahçeli'nin sağlık durumu

Devlet Bahçeli öldü iddiası yalanlandı! İşte Bahçeli'nin sağlık durumu

Diğer Haberler
Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından İstanbul'da bu sabah!

İstanbul'da bu sabah!

Kayseri'de halk otobüs şoförleri yol kapatıp eylem yaptı

Kayseri'de halk otobüs şoförleri yol kapatıp eylem yaptı

Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı vatandaşlar sokağa akın etti

Yasak kalkınca sokaklar doldu

İbrahim Kalın'dan Süleyman Soylu açıklaması

İbrahim Kalın'dan Süleyman Soylu açıklaması

Bakan Soylu istifa edince canına kıymak istedi

Bakan Soylu istifa edince canına kıymak istedi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

Altun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.