Ankara'da yeni koronavirüs tedbirleri

Ankara Valiliği, kentte koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri duyurdu.

Ankara Valiliği'nin açıklaması şöyle:

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 08/09/2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için ayrı ayrı belirlenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizmaları büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, farklı tarihlerde yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda Kurulumuzun kararları ile belirli dezavantajlı gruplara/meslek icralarına yönelik veya kamuya açık bazı alanlarda herkese maske takma zorunluluğu getirilmiş, şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin düzenlemeler yapılmış, hangi durum ve şartlarda şehir içi toplu taşıma araçlarının ayakta yolcu alabileceği ve oranlar belirlenmiş ve lokanta restoran, kafe ve benzeri işletmelerin müzik faaliyetlerine kısıtlama getirilmişti.