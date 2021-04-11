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Ankara'da yıkımı devam eden Açelya apartmanının çatısı çöktü

11.04.2021 03:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yıkma çalışmalarına başlanan Açelya apartmanının çatısı çöktü. Bu sırada iş makinelerinin arızalanması sonucu yıkım çalışmaları ertelendi. Çatının yıkıldığı anlar kamerlara yansıdı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan Açelya apartmanının çatısı, yıkım çalışmaları sırasında ekipler tarafından kontrollü olarak yıkıldı. Yetkililer, binanın giriş kısmında yapılan yıkım çalışmalarının ilerlemesi nedeniyle çatının da kontrollü olarak iş makinesiyle yıkıldığını belirtti.

ÇALIŞMALAR SABAHA KALDI

Apartmanın çatısının iş makinesiyle binanın giriş kısmına doğru çekilmek suretiyle yıkıldığını belirten yetkililer, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine binadan bir parçanın koparak düştüğünü belirtti. Düşen parçanın iş makinesinin hidrolik borusunu patlattığını ifade eden yetkililer, yıkım çalışmalarına sabah saatlerine kadar ara verildiğini açıkladı.

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APARTMAN 30 SANTİM KAYDI

Ayrıca sürekli binanın lazer ile ölçümünü yapan yetkililer, Açelya apartmanının yaklaşık 30 santim kaydığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da, yanına yapılan inşaatın temel kazısı sırasında temelinde kayma meydana gelen 8 katlı Açelya Apartmanı ve çevresindeki 20 bina çökme riskine karşı tahliye edildi. Güvenlik önlemlerinin alınması ardından Açelya Apartmanının kontrollü yıkımına başlanmıştı.


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