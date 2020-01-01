Ankara'da yılbaşı gecesi yangın faciası! 4 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 439. Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinleri itfaiyeye haber verirken, kimileri de bağırarak yardım istedi. Bu sırada yardıma koşan bazı vatandaşlar apartmanda oturanları, zillerine basarak uyandırmaya çalıştı.

PANİK YAŞADILAR



İçeriye girmeye çalışan bazı vatandaşlar, dairenin tamamını saran alevler ve küçük çaplı patlamalarla panik yaşadı. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda oturanlar balkon ve pencerelere çıkarak itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi.

İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDILAR



Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin güçlükle müdahalede bulunduğu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Oksijen tüpü ve gaz maskesi takarak içeri giren ekipler, evdeki iki kişiyi dışarı çıkardı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri içeriden çıkarılan kişilerden birinin hayatını kaybettiğini belirlerken diğerini ağır yaralı olarak hastaneye sevk etti.