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  4. Ankara'da yılbaşı gecesi yangın faciası! 4 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da yılbaşı gecesi yangın faciası! 4 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 07:24 | Son Güncelleme

Ankara Altındağ'da bir apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti. Yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Evde bulunan bir gencin pencereye çıkarak "Arkadaşlarım öldü, kurtarın beni" diye bağırması üzerine binanın üst katında oturan Rahmi Yozgat'ın aşağı inerek yardım çağrısında bulunan genci kurtarmaya çalıştığı sırada öldüğü ortaya çıktı. Yangında ölen Semih Aktaş'ın ise 15 gün sonra askere gideceği öğrenildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 439. Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinleri itfaiyeye haber verirken, kimileri de bağırarak yardım istedi. Bu sırada yardıma koşan bazı vatandaşlar apartmanda oturanları, zillerine basarak uyandırmaya çalıştı.

PANİK YAŞADILAR

İçeriye girmeye çalışan bazı vatandaşlar, dairenin tamamını saran alevler ve küçük çaplı patlamalarla panik yaşadı. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda oturanlar balkon ve pencerelere çıkarak itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi.

İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDILAR

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin güçlükle müdahalede bulunduğu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Oksijen tüpü ve gaz maskesi takarak içeri giren ekipler, evdeki iki kişiyi dışarı çıkardı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri içeriden çıkarılan kişilerden birinin hayatını kaybettiğini belirlerken diğerini ağır yaralı olarak hastaneye sevk etti.

Binadaki yoğun dumanı tahliye edip içeri giren itfaiye ekipleri, iki kişinin daha cesediyle karşılaştı. Bu arada yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişinin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Binanın üst katlarında oturan ve yoğun dumandan etkilenen 8 kişi de sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye sevk edilenlerden 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

İSİMLER BELLİ OLDU

Yangının çıktığı dairenin sahibi Hüseyin Koçer'in, yangın sırasında oğlunun evinde misafirlikte olduğu öğrenilirken, yangında ölenlerden birinin, Koçer'in torunu Semih Aktaş olduğu tespit edildi.

Yangında hayatını kaybedenlerin Semih Aktaş'ın arkadaşları Seyfi Güngör ve Naci Cankurtaran ile binada oturan Rahmi Yozgat olduğu belirlendi.

Evde inceleme yapan ekipler yangının elektrik sobasından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Mamak'ta yılbaşı eğlencesine katılan Aktaş'ın, ailesinden habersiz saat 04.00 sularında arkadaşları ile dedesinin evine geldiği iddia edildi.

"ARKADAŞLARIM ÖLDÜ, BENİ KURTARIN"

Bu arada yanan evde bulunan bir gencin pencereye çıkarak "Arkadaşlarım öldü, kurtarın beni" diye bağırması üzerine binanın üst katında oturan Rahmi Yozgat'ın aşağı inerek yardım çağrısında bulunan genci kurtarmaya çalıştığı ortaya çıktı. Yozgat'ın alevler içindeki daireye girmeye çalıştığı sırada yoğun dumandan etkilenip yere düştüğü, sürünerek dışarı çıkmaya çalıştığı sırada kapının yanında hayatını kaybettiği belirlendi.

KORKU DOLU DAKİKALARI ANLATTILAR

Yangının çıktığı binanın arkasındaki apartmanda oturan Emre Doğan, saat 05.30 sıralarında duyduğu feryat sesleri üzerine uyandığını söyledi. Binadaki yangını görerek hemen itfaiyeye haber verdiğini ve olay yerine koştuğunu anlatan Doğan, yoğun dumandan dolayı apartmana giremediğini anlattı. Yangının çıktığı dairenin demir parmaklıklarla çevrili penceresinden bir genci gördüğünü aktaran Doğan, üst katlarda oturanları da zillerine basarak uyandırmaya çalıştığını kaydetti.

15 GÜN SONRA ASKERE GİDECEKMİŞ

Yangın sonrası olay yerine gelen ölen kişilerin yakınları fenalık geçirdi. Yangında hayatını kaybeden ev sahibinin torunu Semih Aktaş'ın 15 gün sonra askere gideceği öğrenildi. Aldıkları acı haberle yıkılan Aktaş'ın ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: AA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Dogalgaz pahalı bunun tek sorumlusu ekonomik krizdir Dogalgaza fahis zam yapılmıstır ve dusunsenize Binada Dogalgaz var adamlar elektrik sobasından ölüyor sorumlu kim suriyelileri besleyene kadar dogalgaza indirim yapsan evde kombi yanar nokta ilk secimlerde bakalım ne olacak sonuc belli halkın tokadı yerel secimlerde oldu simdi büyügü geliyor nokta.
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