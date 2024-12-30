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Ankara'da yılbaşı için toplu taşıma düzenlemesi: Ankaray ve metro seferleri bu saatlere dek yapılacak

30.12.2024 16:21
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Yılbaşı için Ankara'da toplu taşımada düzenleme yapıldı. Ankaray ve metro 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece, saat 02.30'a dek hizmet verecek. Raylı sistemlerle entegre çalışan ring hatları 03.00'e kadar ve EGO otobüsleri saat 05.00'e kadar hizmet verecek.

Ankara'da yılbaşı için toplu taşıma düzenlemesi: Ankaray ve metro seferleri bu saatlere dek yapılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık'ta Başkent 153, Ankara İtfaiyesi, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı çalışmalarını 24 saat esasına göre yürütecek.

Toplu taşıma hizmetlerinde de yılbaşına yönelik düzenlemeler yapıldı. Buna göre, metro ve Ankaray, 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece, saat 02.30'a kadar hizmet sunacak, raylı sistemlerle entegre ring hatları ise saat 03.00'a kadar ek seferler yapacak.

EGO otobüsleri saat 05.00'e kadar 29 güzergah boyunca 109 gece servisi ile çalışacak. Ayrıca yolcu yoğunluğuna göre ek otobüs ve tren servisleri sağlanacak.

ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi, 350 personel ve 120 araçla görev yapacak. Vatandaşlar, şikayet ve taleplerini "0312 616 10 00" numarası üzerinden iletebilecek. Ayrıca, ASKİ, resmi tatil olan 1 Ocak Çarşamba günü, 08.00-16.30 saatleri arasında kartlı su satışı ve fatura ödeme hizmeti sunacak.

ABB zabıta ekipleri, yılbaşı gecesi boyunca halk sağlığını korumak amacıyla gıda işletmeleri ve eğlence mekanlarında denetim yapacak.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ankara metro yılbaşı 2025
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