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  4. Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 IŞİD'li yakalandı! Cep telefonlarından çıkan görüntüler şoke etti

Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 IŞİD'li yakalandı! Cep telefonlarından çıkan görüntüler şoke etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 16:32 | Son Güncelleme

Ankara'da polisin terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlediği operasyonda, eylem için silah ve malzeme temini arayışı içerisinde oldukları belirlenen Iraklı 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan 5 IŞİD'linin bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı.

Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 IŞİD'li yakalandı! Cep telefonlarından çıkan görüntüler şoke etti

Ankara Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, yabancı uyruklu 5 kişinin, örgüt ve örgütün çatışma bölgeleri ile irtibatlarını belirledi.

İstihbari çalışmalarda örgütün infaz görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan şüphelilerin, 'yalnız kurt' tarzı eylem için silah ve malzeme temini arayışı içinde oldukları da belirlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da "DEAŞ silahlı terör örgütüne müzahir şahıslara yönelik operasyon kapsamında 5 Irak uyruklu şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüpheliler yakalanmıştır" denildi.

CEP TELEFONUNDAN GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Operasyonda gözaltına alınan 5 IŞİD'linin bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara IŞİD DEAŞ DAEŞ

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