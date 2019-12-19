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Ankara'da yoğun siste kaza yapan TIR sürücü araçtan fırlayarak can verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 05:24 | Son Güncelleme

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı üzerinde yoğun sis nedeniyle virajı alamayarak refüje çarpan TIR’ın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, gece geç saatlerde Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı üzerinde Çevre Yoluna 200 metre kala meydana geldi. Mustafa Seferoğlu (36) kontrolündeki boş kasa yüklü TIR, Çevre Yolu istikametinde ilerlerken yoğun sis nedeniyle kaza yaptı.

Sürücüsünün virajı fark edememesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarpan TIR, 200 metre sonra durabildi. Kazanın şiddetiyle araçtan fırlayan TIR sürücüsü Mustafa Seferoğlu, yan yatan dorse ile refüj arasında sıkışarak feci şekilde can verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri yol üzerinde işaretleme yaparken bölge trafik ekipleri de Anadolu Bulvarının geliş ve gidiş istikametini trafiğe kapattı. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü.

Öte yandan kaza mahalline hızla gelen Aydın K. idaresindeki otomobil, TIR’ın dorsesinden yola saçılan kasalara çarparak maddi hasarlı kazaya sebep oldu. Polis, iki kazaya ile ilgili inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara trafik kazası

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