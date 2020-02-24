Ankara'da yol verme kavgası kanlı bitti

Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Çiğiltepe Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, TIR sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Otomobilde bulunan kişiler ve TIR şoförü arasında büyüyen tartışma yol ortasında bıçaklı kavgaya dönüştü. TIR şoförü çıkan kavgada bıçakla yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler polise ve sağlık görevlilerine haber verdi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen ekipler TIR şoförüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa koyarak hastaneye gönderdi. Olay yerinden bir kişinin kaçtığı bilgisine ulaşıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

