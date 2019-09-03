Ankara'da yolcu otobüsü devrilen TIR’a çarptı!

Kaza, saat 04.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Ankara istikameti Akıncılar gişeleri mevkiinde şehir merkezine 30 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 63 E 9993 plakalı içme suyu taşımakta olan TIR, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yan devrildi. TIR’ın hemen ardından gelen ve İstanbul’dan Çorum’a yolcu taşıyan 37 LJ 257 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü ise TIR’dan devrilen suların kayganlaştırdığı yolda sürücünün ani fren yapmasına rağmen duramayarak devrilen TIR’a çarparak durabildi. Kazada, TIR sürücüsü hafif yaralanırken, otobüsün ön kısmında maddi hasar meydana geldi.

HAMİLE KADIN YARALANDI



İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan TIR şoförünü ambulansta ayakta tedavi ederken kaza yapan otobüste yolcu olan hamile bir kadın başının dönmesi sonucu düşerek yaralandı. Olay yerinde hazır bulunan ambulansa kaldırılan hamile kadına sağlık görevlileri müdahale etti.

'BİZ DE SON ANDA FARK ETTİK'



Kaza anında otoyolda seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü ise yaşadıklarını şöyle anlattı: