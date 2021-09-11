Ankara'da yolcu otobüsünün yandığı korkunç olayda bir acı haber daha: Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Ankara'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün yanması sonucu 1 kişinin öldüğü, 20 kişinin ise yaralandığı olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Hastanede tedavi gören yaralılardan birinin daha hayatını kaybettiği öğrenildi. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Ayrıca kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü K.O'nun ise tutuklandığı belirtildi.

KİMLİĞİ DNA İNCELEMESİ İLE BELİRLENDİ

Kazada yanarak can veren kişinin cesedi, yapılan kaza yeri incelemesinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. DNA incelemesi sonucu cansız bedenin, Onur Rahman Gürcan'a ait olduğu belirlendi. İnşaat şirketinde şoför olarak çalışan Gürcan'ın, askerden yeni geldiği ve Bodrum'dan tatilden döndüğü öğrenildi. Gürcan'ın ayrıca 1 hafta sonra nişanının olduğu da belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Bodrum-Ankara seferini yapan yolcu otobüsü, dün gece saatlerinde Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Çayyolu Kavşağı'nda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptıktan sonra alev almıştı.

Kaza sırasında otobüste bulunan 22 kişiden biri hayatını kaybederken yaralanan 20 kişiden 5'i ayakta tedavi edilmiş, 15'i ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılmıştı. (AA/DHA)



