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Ankara'da yollar dereye döndü, araçtaki insanlar mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 14:42 | Son Güncelleme

Ankara'da aniden bastıran yağış nedeniyle su altında kalan yollarda sürücüler araçta mahsur kaldı. Vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Ankara'da yollar dereye döndü, araçtaki insanlar mahsur kaldı

Ankara'nın bazı bölgelerinde sabahın erken saatlerinde yağmur etkili olmaya başladı. Özellikle Keçiören ve Batıkent bölgelerinde etkisini gösteren yağış, su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Sürücüler ise araçlarıyla birlikte suların ortasında mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Kent Koop Mahallesi'nde çocuğuyla birlikte aracın içerisinde mahsur kalan bir babanın yardımına koşan itfaiye erleri, zor durumda olan baba ve çocuğunu araçtan çıkardı. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İtfaiye ve belediye ekipleri, su altında kalan bölgelerde çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Keçiören batıkent

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