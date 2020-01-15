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  4. Ankara'da yolun ortasında çıkan kavganın sebebi şaşkına çevirdi

Ankara'da yolun ortasında çıkan kavganın sebebi şaşkına çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 08:38 | Son Güncelleme

Ankara Kızılay Meydanı’nda kırmızı ışıkta bekleyen otomobilde bulunan 2 kişi, “yarışalım mı” sorusuna ret cevabı veren diğer araçtaki 2 kişiyle kavga etti. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, gece geç saatlerde Ankara Kızılay Meydanı’nda gerçekleşti.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki kırmızı ışıkta otomobili ile bekleyen Muhammet B., aracın camını açarak yanlarında bulunan aracın sürücüsü Ercan Ö.’ye “yarışalım mı” diye sordu. Olumsuz yanıt alan Muhammet B. ve yanındaki arkadaşı Oğuzhan K., yarışmak istedikleri aracın yanına giderek içeride bulunan Mehmet Y. ve Ercan Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile 4 kişi birbirine girdi. Bir süre kavga eden kişilerden Mehmet Y. ise otomobilin camını tekme atarak kırdı.

ŞAHISLAR ALKOLLÜ ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, duruma müdahale ederek şahısları ayırdı. Alkollü olduklarını kabul eden ve bu şekilde otomobil kullandıklarını belirten sürücüler, yakınlarından yardım istedi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
kavga Yarış Ankara

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