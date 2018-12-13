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Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2018 07:24 | Son Güncelleme

Saat 06.30 sıralarında Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’ndan Konya’ya hareket eden tren üst geçite çarptı. 2 vagonun devrildiği kazada çok sayıda yaralının olduğu belirtiliyor.

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda üst geçide çarptı.

Sabah saatlerinde Ankara YHT Garı'ndan Konya yönüne hareket eden YHT, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıkarak üst geçidin ayağına çarptı.

Kaza sonrası üst geçidin bir kısmı iki vagonun üstüne göçerken bazı vagonlar da devrildi. Olay sonrası yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edilirken olay yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
Ankara yüksek hızlı tren Konya

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