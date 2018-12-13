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Ankara'da Yüksek Hızlı Tren üst geçide çarptı!

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 07:36 | Son Güncelleme

Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı tren kaza yaptı. Ankara'da Yüksek Hızlı Tren'in Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda üst geçide çarpması sonucu iki vagonu devrildiği bildirildi. Çok sayıda yaralının olduğu Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasında üst geçidin bir kısmının vagonların üzerine çöktüğü görüldü.

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren'in karıştığı kazada üst geçidin vatandaşların üzerine çökmesi sonucu çok sayıda yolcu yaralandı. Yaralanan yolculara 112 Acil Servis itfaiye ve UMKE ekipleri müdahalede bulunuyor. Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasının yaşandığı olay yerinden ilk görüntüler geldi...

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda üst geçidin ayağına çarpması sonucu iki vagonu devrildi.
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren'in iki vagonunun devrildiği kazada sonucu çok sayıda yolcunun yaralandığı bildirildi.
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren'in karıştığı kazada trenin çarptığı üst geçidin bir kısmı vagonların üstüne göçtü.
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren'in karıştığı kazada yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuluyor . (AA)
İşte ilk görüntüler...
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Anahtar Kelimeler:
Ankara Yüksek Hızlı Tren

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