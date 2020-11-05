Ankara'da zincirleme kaza: 2'si polis 5 yaralı

Kaza, saat 02.00 sıralarında Çankaya Kızılay Meydanı'nda yaşandı. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden Kolej yönüne giden Müslüm C. hakimiyetindeki otomobil iddiaya göre, kırmızı ışıkta durmayınca Atatürk Bulvarı'ndan Ulus yönüne ilerleyen Ümit D. yönetimindeki taksiye çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan taksi ise seyir halindeki polis otomobiline vurdu. Zincirleme kazada 2 polis ile taksi sürücüsü Ümit D., taksideki yolculardan Melisa D. ve Zekeriya K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü koltuğunda sıkışan taksi sürücüsü Ümit D., itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan bölgeye gelen trafik polislerinin yaptığı alkol kontrolünde, kırmızı ışıkta geçen otomobilin sürücüsü Müslüm C.'nin yüksek promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)