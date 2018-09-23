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Ankara’da zincirleme trafik kazası: 17 araç birbirine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 17:58 | Son Güncelleme

Ankara-Konya otoyolunda bir TIR'dan yola dökülen akaryakıt 17 aracın zincirleme kaza yapmasına yol açtı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin uğraşları sonucu temizlenen yol trafiğe açıldı.

Ankara’da zincirleme trafik kazası: 17 araç birbirine girdi

Ankara-Konya Otoyolunda 17 aracın birbirine girmesi sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle otoyol trafiği adeta felç oldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinden Ankara istikametine Ankara-Konya Otoyolu üzerinde seyreden 42 YV 409 plakalı TIR sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı TIR'ı yol kenarına çekmek istedi. TIR güvenlik şeridine doğru yaklaşınca yakıt deposu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yakıt deposu delinerek içerisinde bulunan yakıt otoyola döküldü. Kayganlaşan otoyolda 17 araç birbirine girdi.

YOL ARAÇ TRAFİĞİNE AÇILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemleri alarak yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri ise olası bir yaralanmaya karşılık olay yerinde hazır bekledi. Daha sonra itfaiye ekipleri yol üzerinde dökülen akaryakıtı temizleme işlemlerine başladı. Uzun uğraşlar sonucu temizlenen yol araç trafiğine açıldı.

Zincirleme kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kilometrelerce uzayan trafik sıkışıklığı meydana geldi. Polisin kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

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Ankara Konya TIR Kaza zincirleme trafik kazası

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