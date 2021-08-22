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Ankara'da zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

22.08.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı.

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

Çubuk-Şabanözü kara yolu Çubuk Canlı Hayvan Pazarı yakınlarında R.Y. (44) yönetimindeki minibüs ile Ö.G. idaresindeki otomobil, A.T'nin (22) kullandığı minibüs ve M.Ç. idaresindeki otomobil çarpıştı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücülerden A.T. ve R.Y. ile araçlardaki 8'i çocuk 20 kişi yaralandı.

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Yaralılar, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çubuk-Şabanözü kara yolunda yaklaşık 1 saat trafik durdu. Trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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AA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara
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