Ankara'daki 1 Mayıs açıklamasına polis müdahalesi

SOL Parti, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) İç Anadolu Bölge Temsilciliği, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Ankara Şubeler Platformu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ankara İl Koordinasyonu, Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (ASMMO)ile Ankara Tabip Odası’nın (ATO) çağrısıyla Sakarya Caddesi’nde “Umut Yan Yana” sloganıyla 1 Mayıs İşçi Bayramı açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasının hemen ardından ise ortalık bir anda karıştı. Polisin biber gazlı müdahalesi sonucu gözaltıların olduğu belirtildi.

SOL Parti'den yapılan açıklamada "Pek çok arkadaşımız yaralandı" denildi.



