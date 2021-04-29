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Ankara'daki 1 Mayıs açıklamasına polis müdahalesi

29.04.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle yapılan basın açıklaması sonrası ortalık karıştı. Polis biber gazıyla müdahale etti.

SOL Parti, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) İç Anadolu Bölge Temsilciliği, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Ankara Şubeler Platformu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ankara İl Koordinasyonu, Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (ASMMO)ile Ankara Tabip Odası’nın (ATO) çağrısıyla Sakarya Caddesi’nde “Umut Yan Yana” sloganıyla 1 Mayıs İşçi Bayramı açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasının hemen ardından ise ortalık bir anda karıştı. Polisin biber gazlı müdahalesi sonucu gözaltıların olduğu belirtildi.

SOL Parti'den yapılan açıklamada "Pek çok arkadaşımız yaralandı" denildi.


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