HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'daki barajlarda geçen yıla göre 50 milyon metreküp daha az su var

Ankara'daki barajlarda geçen yıla göre 50 milyon metreküp daha az su var

04.03.2021 19:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ankara'daki barajlarda geçen yıla göre 50 milyon metreküp daha az su var

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent genelinde içme ve kullanma suyu sağlayan barajlarda geçen yılın aynı dönemine göre 50 milyon metreküp daha az su bulunduğunu bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 28 Şubat 2021 itibarıyla kente su sağlayan 7 barajda aktif kullanılabilir su miktarının 145 milyon metreküp olduğu belirtildi.

ASKİ BİLİNÇLİ SU TÜKETİMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (ASKİ) Erdoğan Öztürk, bilinçli su tüketiminin önemine dikkati çekti.

Kentin en büyük barajı olan Çamlıdere'den İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne giden 3 hat olduğunu belirten Öztürk, "Normal koşullarda bu barajımızdaki aktif doluluk hacmimiz 1 milyar 70 milyon metreküp kadar. Ancak şu an baktığımızda Çamlıdere'de sadece 95 milyon metreküp aktif doluluk hacmimiz var. Baraj rezervuarına baktığımızda geçmişte Çamlıdere Barajı yaklaşık 20 metre daha üst kottayken, geldiği durumu rahatlıkla görmemiz mümkün. Suyun yaladığı yerler, boşa çıkan yerler, oluşan küçük adacıklar barajdaki suyun ne kadar azaldığını gösterir durumda." ifadelerini kullandı.

"SUYUN HER DAMLASI ÇOK KIYMETLİ"

Kente su sağlayan Çamlıdere, Kurtboğazı, Eğrekkaya, Akyar, Çubuk 2, Kavşakkaya ve Elmadağ Kargalı barajlarının toplam hacminin 1 milyar 584 milyon 13 bin metreküp olduğunu aktaran Öztürk, ASKİ'nin yaşanan kuraklık nedeniyle dolu olmayan barajlardaki su miktarını dijital sensörler aracılığıyla anlık takip ederek resmi internet sitesinde paylaştığını ifade etti.

Öztürk, son zamanlarda kentte etkili olan kar yağışının barajlara 4-5 günlük su artışı sağladığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ankara geneli için konuşmamız gerekirse içme suyu arıtma tesislerimize giden aktif kullanılabilir suyumuz geçen yıl 195 milyon metreküp iken bugün yaklaşık 145 milyon metreküp kadar. Bu tablonun yaratığı sonuçlar ile ilgili halkımızı bilinçlendirmek adına gerek sivil toplum kuruluşları gerek Kent Konseyi, meslek odaları ve muhtarlarımızla vatandaşlarımızı bilinçlendirmek için çalışıyoruz. Suyun her damlası çok kıymetli. Vatandaşlarımızın bu uyarılarımızı dikkate almalarını özellikle rica ediyorum. Barajlardaki suyumuz şu anki mevcut durumunu bir süre daha koruyacak gibi görünüyor"

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Torununu kaybetti sandı, görünce gözyaşlarını tutamadıTorununu kaybetti sandı, görünce gözyaşlarını tutamadı
En iyi yaşlandırma programı hangisi? İşte başarılı uygulamalarEn iyi yaşlandırma programı hangisi? İşte başarılı uygulamalar
Anahtar Kelimeler:
Ankara

En Çok Okunan Haberler

ABD'de yayınlanan skandal Erdoğan reklamına soruşturma!

ABD'de yayınlanan skandal Erdoğan reklamına soruşturma!

Aycan'dan Survivor itirafları! Açık açık anlattı

Aycan'dan Survivor itirafları! Açık açık anlattı

Flaş karar! Kimse sokağa çıkamayacak, her yer kapalı olacak

Flaş karar! Kimse sokağa çıkamayacak, her yer kapalı olacak

Son Dakika: Askeri helikopter düştü! 9 şehit

Son Dakika: Askeri helikopter düştü! 9 şehit

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

dpa: Türkiye gemilerinin aranmasına izin vermedi

dpa: Türkiye gemilerinin aranmasına izin vermedi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Diğer Haberler

Şehit Korgeneral Osman Erbaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Osman Erbaş biyografisi

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin: Pilot elinden geleni yapmış

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin: Pilot elinden geleni yapmış

Meclis'te siyasi parti temsilcileri şehit askerler için başsağlığı diledi

Şehit askerler için 5 partiden başsağlığı dileği!

Torununu kaybettiğini sanan babaanne için esnaf seferber oldu

Torununu kaybetti sandı, görünce gözyaşlarını tutamadı

Kırıma uğramak ne demek? Helikopterin kırıma uğraması anlamı!

Kırıma uğramak kelime anlamı!

Sultanbeyli'de 'Anne ve babası kavga eden genç kız balkondan atladı' iddiası

Rabia'nın ölümünde korkunç iddia! Sosyal medya paylaşımları dikkat çekti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.