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Ankara'daki cinayette kan donduran sözler: Öldürdüm sonra da gömdüm

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 10:27 | Son Güncelleme

Ankara'da 1,5 ay önce kaybolan belediye işçisi Murat Demir'in, iş arkadaşı Ali T. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Murat Demir'i sopayla döverek öldürüp cesedini Kızılırmak nehrinin kenarına gömdüğü belirlenen Ali T., gözaltına alındı.

Ankara'daki cinayette kan donduran sözler: Öldürdüm sonra da gömdüm

nkara'da Mamak Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Murat Demir, 11 Kasım 2018 tarihinde kayboldu. Ailenin kayıp başvurusu üzerine Demir'in bulunması için çalışma başlatan polis, sonuç alamadı. Bunun üzerine cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaşan polis ekipleri, Demir'in kaybolmadan önce iş arkadaşı Ali T. ile buluştuğunu tespit etti. Olayla ilgili ifadesi alınan ve şüpheli tavırlarının ardından gözaltına alınan Ali T., daha sonra cinayeti itiraf etti.

DEMİR SOPAYLA ÖLDÜRÜP CESEDİNİ GÖMMÜŞ

Sorgusunda Demir'le buluşup alkol almak için otomobille Kırıkkale yakınlarındaki Kızılırmak nehrinin kenarına gittiklerini belirten Ali T., aralarındaki borç-alacak davası nedeniyle tartıştıklarını söyledi. Şüpheli Ali T. tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine otomobilden aldığı sopayla Demir'i darp ederek öldürdüğünü söyledi. Demir'in cesedini Kızılırmak nehrinin kenarına gömdüğünü belirten Ali T. suç aleti sopayı da nehre attığını ifade etti. Kızılırmak nehrinin kenarında yapılan aramada Demir'in cesedi bulunurken, şüpheli Ali T.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara cinayet belediye işçisi Murat Demir

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