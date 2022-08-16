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  4. Ankara'daki fırtınada hayatını kaybeden Taha Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'daki fırtınada hayatını kaybeden Taha Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

16.08.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da fırtına nedeniyle inşaatta devrilen kolon kalıplarının üzerine düşmesi sonucuyla hayatını kaybeden stajyer inşaat mühendisi Taha Öztürk, cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ankara'daki fırtınada hayatını kaybeden Taha Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Yenimahalle ilçesinde yer alan bir inşaat alanındaki kolon kalıplarının fırtına nedeniyle üzerine devrilmesi sonucu 21 yaşındaki stajyer inşaat mühendisi Taha Öztürk hayatını kaybetti. Genç stajyer için Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Öztürk'ün cansız bedeni kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verilmek üzere defin alanına götürüldü. Genci son yolculuğuna uğurlamak için gelen ailesinin ve yakınlarının acı dolu halleri ise yürekleri dağladı.

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FORMASINI BABASINA TESLİM ETTİLER

Stajyerlik yaptığı ilk iş gününde hayatını kaybeden Öztürk'ün okul takımında giydiği 47 numaralı Amerikan Futbolu forması takım arkadaşları tarafından baba Zeki Öztürk'e hediye edildi. Gözyaşları sel olan acılı baba ise formayı, oğlunun tabutunun üzerine serdi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Fırtına
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