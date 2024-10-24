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Ankara'daki hain saldırıya TBMM yayımladığı tezkereyle tepki gösterdi! 'Terör saldırıları ülkemizin huzuruna zarar veremeyecek'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
24.10.2024 18:53
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Ankara'da TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı. TBMM'de kabul edilen tezkere ile hain saldırı kınandı. Tezkerede, "Arkasında emperyalist güçlerin ve karanlık odakların olduğu terör saldırıları ülkemizin huzur ve istikrar ortamına zarar veremeyecektir" denildi.

Ankara'daki hain saldırıya TBMM yayımladığı tezkereyle tepki gösterdi! 'Terör saldırıları ülkemizin huzuruna zarar veremeyecek'

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Meclis Başkanlığı tezkeresiyle TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısı kınandı.

TBMM'de kabul edilen tezkerede, "Arkasında emperyalist güçlerin ve karanlık odakların olduğu terör saldırıları ülkemizin huzur ve istikrar ortamına zarar veremeyecektir" denildi.

"HİÇBİR GÜÇ ÜLKEMİZİN VE MİLLETİMİZİN BİRLİK VE BERABERLİĞİNİ BOZAMAYACAKTIR"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan tezkerede şu ifadelere yer verildi:

"23 Ekim 2024 tarihinde Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi tesislerine yönelik terör saldırısı, ülkemizin barışına ve huzuruna kasteden alçakça bir girişimdir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.

Hiçbir güç ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini bozamayacaktır. Arkasında emperyalist güçlerin ve karanlık odakların olduğu terör saldırıları Ülkemizin huzur ve istikrar ortamına zarar veremeyecektir.

Bu saldırının esas amacı milli savunma sanayimiz ve tam bağımsız Türkiye istikametindeki kararlı yürüyüşümüzdür.

Saldırı sonrasında milletimizin gösterdiği metanet ve birlik duygusu, tarihten gelen millet olma bilincimizin simgelediği çelikten irade her türlü terörist girişimi boşa çıkaracak güçtedir.

Burada milli iradenin tecelligâhı, demokrasimizin merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak terör örgütlerine ve tüm destekçilerine karşı mücadele etme kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

Ortak duruşumuzu ilan eden bu tezkerenin kabulünü ve bu kararın Resmî Gazete’de yayımlanması hususunu Genel Kurulun tasviplerine arz ederim."

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Anahtar Kelimeler:
Ankara terör saldırısı tbmm
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