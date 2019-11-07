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Ankara’daki hızlı tren kazasıyla ilgili yeni gelişme! İddianame kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 15:04 | Son Güncelleme

Ankara’da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen ve 9 kişinin ölümü,107 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Ankara’daki hızlı tren kazasıyla ilgili yeni gelişme! İddianame kabul edildi

Ankara’da 13 Aralık 2018’de Ankara-Konya seferini yapan YHT, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında kılavuz tren ile çarpıştı. Kazada 3’ü makinist 9 kişi hayatını kaybederken, 107 kişi de yaralandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kazaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlanarak, 10 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Duruşma tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

2 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İddianamede, tren teşkil memuru Osman Y., hareket memuru Sinan Y., trafik kontrolörü Emin Ercan E., YHT Ankara Gar Müdür Yardımcısı Kadir O., TCDD Genel Müdürlüğü Trafik ve İstasyon Yönetimi Dairesi Başkanı Mükerrem A., TCDD Genel Müdürlüğü Trafik ve İstasyon Yönetimi Dairesi Başkanlığında Şube Müdürü Recep K., TCDD 8. Bölge Müdürü Duran Y., TCDD 8. Bölge Müdürlüğünde Trafik Servis Müdürü Ünal S., TCDD 8. Bölge Müdürlüğünde Trafik Servis Müdür Yardımcısı Ergün T. ve TCDD Genel Müdürlüğü Emniyet ve Kalite Yönetimi Daire Başkanı Erol Tuna A.’nın "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan" 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Hızlı tren Kaza

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