Ankara'daki hızlı tren kazasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı!

Kontrol memuru Emin Ercan E: Eryaman'a kadar gidiyorsunuz, Eryaman'da bu numaradan görüşelim.

Kontrol memuru Emin Ercan E: Makasta bir sorunumuz vardı onu çözdük sevkimizi aldık. Allah'ın izniyle şu an Esenkent sinyalimiz açık.

Kazada hayatını kaybeden kılavuz trenin makinisti Kadir Ünal ile tutuklanan kontrolör Emin Ercan E. arasındaki konuşma şöyle:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kazanın ardından başlattığı soruşturma kapsamında hareket memuru Sinan Y., makasçı Osman Y. ve kontrolör Emin Ercan E. tutuklandı. Kazanın nedenini ortaya çıkarmak için yürütülen soruşturmada TCDD'den istenilen telsiz konuşma kayıtları dosyaya girdi.

13 Aralık 2018 tarihinde Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı tren ile raylarda kontrol için bulunun kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü makinist 9 kişi yaşamını yitirdi, 92 kişi yaralandı.

Kontrol memuru Emin Ercan E.: Kadir ustam hareket ile görüştüm aynen dediğimiz gibi 6.50 treni çıktıktan sonra kabul edecekler sizi. Manevra yapacaksınız. Hipodroma kadar gezinti modunda ağır ağır gelebilirsiniz.

Kontrol memuru Emin Ercan E.: Kolay gelsin şefim. Şimdilik orada bekleyeceğiz. Büyük ihtimalle. 06.50 treni gittikten sonra gar kabul edecek sizi. Ben hareket ile görüşür size haber veririm. İlk etapta hipodroma kadar gönderirler herhalde.

Kazada ağır yaralı olarak kurtulan kılavuz trenin makinisti Kenan Günay, yaşamını yitiren makinist Kadir Ünal ile kontrolör Emin Ercan E. arasında geçen konuşmalar ise şöyle:

Bu konuşmada hızlı trenin 1'inci hatta verildiği anlaşılıyor. Ancak kaza 2'nci hatta meydana geldi. Makasçı Osman Y. savcılıktaki ifadesinde "Hattı değiştirip değiştirmediğimi hatırlamıyorum" demişti. Kaza sonrası TCDD çalışanları arasında geçen konuşmalarda da kazanın 2'nci hatta meydana geldiği anlatılıyor.

Makasçı Osman Y. ile hareket memuru Sinan Y. arasındaki konuşma şöyle devam etti:

Soruşturma kapsamında tutuklanan makasçı Osman Y. ile hareket memuru Sinan Y., ve 3'üncü kişi arasında geçen konuşmalar ise şöyle:

'HAT-1'DEN GELMESİ GEREKİRKEN HAT-2'DEN GELİYOR'

O konuşmalar ise şöyle:

TCDD çalışanı 5: Durum nedir?

TCDD çalışanı 2: Kılavuz ile 201 (hızlı tren) karambol (kafa kafaya çarpışma) yapmış. Bu traktör var ya traktör motor durağının orada karambol oldu, daha her şey net belli değil. 201 (hızlı tren) hat 1'den gelmesi gerekirken hat 2'den geliyor.

TCDD çalışanı 5: Yapma ya.

TCDD çalışanı 2: Kılavuz ile Ankara'ya dönüşte.

TCDD çalışanı 5: Peki var mı arkadaşlarda falan bir şey?

TCDD çalışanı 2: Daha tam net bir şey öğrenemedik.

(DHA))

