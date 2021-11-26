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Ankara'daki karar sonrası Nagehan Alçı'dan Mansur Yavaş'a tebrik: Örnek olmalı

26.11.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Nagehan Alçı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin "Akşam 7'den sonra kadınların durak beklemeden istedikleri yerde inebilmesi" kararı nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı tebrik etti.

Ankara'daki karar sonrası Nagehan Alçı'dan Mansur Yavaş'a tebrik: Örnek olmalı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü yazısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı tebrik etti.

Akşam 7'den sonra kadınların durak beklemeden istedikleri yerde inebilmesi kararının çok doğru bir uygulama olduğunu belirten Alçı, "Mansur Yavaş’ın bu uygulaması diğer belediyelere de örnek olmalı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kadınların 19.00'dan sonra EGO otobüslerinden istedikleri yerde inebileceklerini duyurmuştu.

Yavaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Kadınlar, güvenli bir geleceğe uzanan yolda yalnız yürümesin diye biz hep buradayız. 365 gün saat 19.00'dan sonra EGO otobüslerimizden istediğiniz yerde inebilirsiniz." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Nagehan Alçı Ankara
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