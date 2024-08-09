HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Ankara'daki katliam gibi kazada 9 kişi ölmüştü: Çok konuşulacak 'muavin' detayı!

Ankara'daki katliam gibi kazada 9 kişi ölmüştü: Çok konuşulacak 'muavin' detayı!

09.08.2024 16:08
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Instagram'dan sonra Roblox'a getirilen yasağa Şahan Gökbakar'dan tepki gecikmedi! Twitter göndermesi olay oldu

Instagram'dan sonra Roblox'a getirilen yasağa Şahan Gökbakar'dan tepki gecikmedi! Twitter göndermesi olay oldu

Arabada müzik eşliğinde dans ediyorlardı! Serinlemek isteyen genç bir anda araçtan düştü..."Bu nasıl bir şey?"

Arabada müzik eşliğinde dans ediyorlardı! Serinlemek isteyen genç bir anda araçtan düştü..."Bu nasıl bir şey?"

Arabada son ses müzik açıp sosyal medyaya çekim yapıyordu! Kaza anlarını kaydetti... "Bakan kör olmuşlar"

Arabada son ses müzik açıp sosyal medyaya çekim yapıyordu! Kaza anlarını kaydetti... "Bakan kör olmuşlar"

İçerik devam ediyor
09.08.2024 16:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Polatlı ilçesinde köprünün ayağına saplanan yolcu otobüsündeki 9 kişi feci şekilde can vermişti. Kaza sonrası otobüsün muaviniyle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Kaza sırasında en arka koltukta olduğu öğrenilen muavinin yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Üst geçidin beton ayağına saplanarak hurdaya dönen otobüsün enkazı, ekiplerin 9 saatlik çalışması sonucu vinç ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Enkaz, daha sonra çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir bölümü ulaşıma kapatılan yol, enkazın kaldırılmasının ardından tamamen araç geçişine açıldı.

q1

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yolcu otobüsünün köprü ayağına çarptığı kazada 9 kişi hayatını kaybetti. Ankara Valisi Vasip Şahin 9 kişinin öldüğü kazaya ilişkin açıklamasında "Fren izi yok. Şoförün uyuduğu ihtimali değerlendiriliyor" dedi.

q2

MUAVİN DETAYI

Kazada tuz buz olan otobüsün sağlam kalan en arka koltuğunda muavinin istirahatte olduğu belirtiliyor.

q3

Muavinin kazadan yara bile almadan kurtulduğu ifade edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ankara kaza muavin
En Çok Okunan Haberler
'Beyin kanaması' geçirdi iddiası... Son hali ortaya çıktı! Eşinden açıklama geldi

'Beyin kanaması' geçirdi iddiası... Son hali ortaya çıktı! Eşinden açıklama geldi

24 yaşındaki kızın cesedi teknenin buzdolabında bulundu! Yakalanmasalar denize atacaklarmış... Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı

24 yaşındaki kızın cesedi teknenin buzdolabında bulundu! Yakalanmasalar denize atacaklarmış... Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı

Yarışmaya veda etti! Yerine ise bakın kim geldi

Yarışmaya veda etti! Yerine ise bakın kim geldi

Gerekçesiz sipariş iptaline para cezası geliyor!

Gerekçesiz sipariş iptaline para cezası geliyor!

Pazara gelenler şaştı kaldı! Müşteriye kötü davranınca...

Pazara gelenler şaştı kaldı! Müşteriye kötü davranınca...

Ankara'da yolcu otobüsü köprüye saplandı: Çok sayıda can kaybı var

Ankara'da yolcu otobüsü köprüye saplandı: Çok sayıda can kaybı var

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.