Ankara'daki katliam gibi kazada 9 kişi ölmüştü: Çok konuşulacak 'muavin' detayı!

Üst geçidin beton ayağına saplanarak hurdaya dönen otobüsün enkazı, ekiplerin 9 saatlik çalışması sonucu vinç ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Enkaz, daha sonra çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir bölümü ulaşıma kapatılan yol, enkazın kaldırılmasının ardından tamamen araç geçişine açıldı.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yolcu otobüsünün köprü ayağına çarptığı kazada 9 kişi hayatını kaybetti. Ankara Valisi Vasip Şahin 9 kişinin öldüğü kazaya ilişkin açıklamasında "Fren izi yok. Şoförün uyuduğu ihtimali değerlendiriliyor" dedi.

MUAVİN DETAYI

Kazada tuz buz olan otobüsün sağlam kalan en arka koltuğunda muavinin istirahatte olduğu belirtiliyor.

Muavinin kazadan yara bile almadan kurtulduğu ifade edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır