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  4. Ankara'daki kavgada acı haberin ardından mahalle karıştı! Ortalığı ateşe verdiler

Ankara'daki kavgada acı haberin ardından mahalle karıştı! Ortalığı ateşe verdiler

12.08.2021 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan ve Emirhan Yalçın'ın (18) ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından başlayan gerginlik devam etti. Mahalle sakinleri yabancı uyruklu vatandaşların iş yerlerine ve araçlarına zarar verdi.

Ankara'daki kavgada acı haberin ardından mahalle karıştı! Ortalığı ateşe verdiler

İlçedeki Battalgazi Mahallesi'nde bulunan parkta dün akşam iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler yaralandı.

Ankara'da yabancı uyruklularla girdiği kavgada yaralanan Emirhan hayatını kaybettiAnkara'da yabancı uyruklularla girdiği kavgada yaralanan Emirhan hayatını kaybetti

EMİRHAN YALÇIN HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Emirhan Yalçın, bugün doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yalçın'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi. Ali Yasin Güler'in tedavisi ise hastanede sürüyor. Emirhan Yalçın'ın ölümüyle sonuçlanan kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu Yahya Abdo ve Muhammed Abdo, çıkarıldıkları mahkemece 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.

İŞ YERLERİNE ZARAR VERDİLER

Dün akşam yaşanan kavganın ardından mahallede başlayan gerginlik bugün devam etti. Polis ekipleri, Emirhan Yalçın'ın cenaze işlemleri sırasında mahallede yaşayan yabancı uyruklulardan bazılarını güvenlik amacıyla tahliye etti. Mahalle sakinlerinden bazıları tahliye işlemine tepki gösterdi.

Akşam saatlerinde mahalledeki gerginlik arttı. Battalgazi Mahallesinde toplanan kalabalık, yabancı uyrukluların iş yerlerinin camlarını kırdı, kepenklerini parçaladı. Kalabalık, iş yerlerine girip bazı eşyaları dışarıya çıkartarak ateşe verdi. Yakılan ateş, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yabancı uyruklu bir vatandaşa ait otomobil de devrilerek ters çevrildi. Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekiplerinin mahallede güvenlik önlemleri devam ediyor.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Son olarak Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen bir takım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibariyle sona ermiştir. Halkımızın provakatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

(DHA)

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