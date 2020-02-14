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  4. Ankara'daki kesik baş cinayetinde yeni gelişme! Her şey ortaya çıktı

Ankara'daki kesik baş cinayetinde yeni gelişme! Her şey ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 10:56 | Son Güncelleme

Çankaya'da metruk arazide bulunan kesik baş ve kadın bedeninin cinayete kurban giden Melahat Ayhan'a ait olduğu belirlenirken, Ayhan'ın katil zanlısının ise kendisini asarak intihar ettiği ortaya çıktı.

Ankara'daki kesik baş cinayetinde yeni gelişme! Her şey ortaya çıktı

A muhabirinin edindiği bilgiye göre, 9 Şubat'ta Çankaya'nın İmrahor deresi mevkisinde halı yıkama dükkanı olan bir vatandaş, arazideki köpeklerin kavga ettiğini gördü. Olay yerine giden vatandaş köpeklerin yanında derisi yüzülmüş halde bir insan başı olduğunu gördü.

BEDENİ 600 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

Olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sabaha kadar süren çalışmalar neticesinde, cinayete kurban gittiği belirlenen kişinin vücut kısmını, olay yerine 600 metre uzaklıkta buldu.

KİMLİĞİNİ PORSELEN DİŞLERİNDEN TESPİT ETTİLER

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olay yerinde buldukları bıçak ve cesedin porselen dişlerinden yaptıkları çalışma ile kayıp olduğu ihbarı ile ailesince aranan Melahat Ayhan'ın (58) kimliğine ulaştı. Oğlu tarafından teşhis edilen ve sağ kolu olmayan cesedin Ayhan'a ait olduğu belirleyen ekipler, Ayhan ile akraba olan ve yıllar önce evlenmek istemesine rağmen evlenemeyen Mehmet Köse'nin (58) izine ulaştı.

KATİL ZANLISI İNTİHAR ETMİŞ

Mamak'ta bir gecekonduda saklandığı belirlenen Köse'yi gözaltına almak için 10 Şubat'ta adrese giden Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının cansız bedeni ile karşılaştı. Köse'nin, saklandığı metruk evde kendini astığı belirlendi.

Köse ile Ayhan'ın başka kişilerle evlendikleri halde görüşmeyi sürdürdükleri, ikili arasında çıkan tartışmanın sonucunda olayın kavgaya dönüştüğü ve Köse'nin Ayhan'ı öldürerek, intihar ettiği öğrenildi.

(AA)

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Ankara Kesik Baş cinayet melahat ayhan

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