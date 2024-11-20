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  4. Ankara'daki konser soruşturmasında yeni gelişme! ABB'de 2 yönetici geçici olarak görevden alındı

Ankara'daki konser soruşturmasında yeni gelişme! ABB'de 2 yönetici geçici olarak görevden alındı

20.11.2024 00:05
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddiaları soruşturma için İçişleri Bakanlığına müzekkere yazılmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konserlerle ilgili devam eden soruşturma kapsamında Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı ve Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü soruşturma sonuna kadar geçici olarak görevden alındı.

Ankara'daki konser soruşturmasında yeni gelişme! ABB'de 2 yönetici geçici olarak görevden alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlere inceleme başlatılmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk'te yer alan habere göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konserlerle ilgili devam eden soruşturma kapsamında Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ve Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt soruşturma sonuna kadar geçici olarak görevden alındı.

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BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇMİŞTİ

Başsavcılık ABB'nin konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialar üzerine, gerekli inceleme için İçişleri Bakanlığı Teftiş Kuruluna müzekkere yazmıştı. Teftiş Kurulunun incelemesi neticesinde 4483 sayılı kanun kapsamında soruşturma izni verilirse başsavcılığın adli soruşturma başlatacağı öğrenildi.
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MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada "11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir. Bu inceleme halen devam etmektedir. Yeni bir durum söz konusu değildir. Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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ABB'nin sosyal medya platformu X'teki onaylı basın hesabından yapılan açıklamada ise, 29 Ekim'deki halk konseri için Gündeş'e 69 milyon Türk Lirası verildiği iddiasının yalan olduğu yazılmıştı. Gönderide, "Net rakam 69 milyon lira değil 'KDV dahil 44 milyon 937 bin 117 lira'dır. Bu rakamın içinde ulaşım, konaklama, Ebru Gündeş’in isteği üzerine kurulan ekran, ses sitemi, kurulan sahne, teknik malzeme ve 100’e yakın çalışanın masraflarının da olduğunu hatırlatırız" ifadeleri yer almıştı.

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Ankara konser
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