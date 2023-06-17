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  4. Ankara'daki MKE fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı

Ankara'daki MKE fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı

17.06.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Elmadağ'da MKE fabrikasında meydana gelen ve 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada 3 kişi tutuklandı.

Ankara'daki MKE fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada "10 Haziran 2023 Tarihinde Elmadağ İlçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamada, 5 işçinin hayatını kaybetmesi olayında, Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada; 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, toplanan deliller kapsamında; 3 şüpheli sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince 16/06/2023 tarihinde yapılan sorguları neticesinde "taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklanmış, 3 şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli ise Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığımızca serbest bırakılmış olup, Soruşturma tüm yönleri ile devam etmektedir" dedi.

Kaynak: İHA

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Ankara mke

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