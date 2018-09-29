Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara Yenimahalle’de bulunan 114 öğrencinin eğitim gördüğü Abdülkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu’ndaki 'adalet' dersi tartışma yaratı. Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, çocuklar MEB yönetmelikleri ile ilgisi olmayan ‘ hoca’lara emenet edildi. Okulda Anadolu İlim ve İrşad Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dilmen tarafından çocuklara ‘Değerler Eğitimi’ adı altında ‘Adalet’ dersi verildiği iddia edildi. Okul yönetimi Dilmen’in gerçekleştirdiği eğitimlerin “Dini Değerler ve İnsanlar arasında Saygı ve Adalet” konulu söyleşi olduğunu savundu.

HER AY 'KUTLU DOĞUM'

Dilmen’in aynı zamanda geçen dönem söz konusu okulun Okul Aile Birliği Başkanlığı’nı yürütüğü, okulda velilerle dini içerikli etkinlikler düzenlediği ve MEB’in yapması gereken bir çok sorumluluğu üstlendiği öğrenildi.

Okuldan şikayetçi olan velilerden edinilen görüntülerde de, Dilmen’in veliler ve öğrencilerle düzenlediği bir etkinlikte okul yönetimine, “Bir arzuhalımız var. Sadece sene de bir gün Kutlu Doğum yapmasınlar. Bizlere her ay bunu bir sefer yapsınlar da bir araya getirsinler. İnşaalah. Gönül onu arzu eder. Gönül yavrularımızı yakından takip etmeyi arzu eder” ifadelerini kullandığı görüldü.