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  4. Ankara'daki sağanakta şaşkına çeviren görüntü! Sel suları 2. kattaki evin içinden geçti... Eşyalar dışarı taştı

Ankara'daki sağanakta şaşkına çeviren görüntü! Sel suları 2. kattaki evin içinden geçti... Eşyalar dışarı taştı

03.06.2023 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Selin vurduğu Ankara'dan şaşkına çeviren görüntüler de geldi. Başkent'te sağanak yağmur yağışı sonrası bir apartman dairesinde biriken sular balkondan taştı.

Başkentte öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde sağanak ile beraber yer yer dolu yağdı. Sağanak nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi. Bazı araçlar ise yolda kaldı. Belediye ekipleri yolda kalan araçları kurtarmak için çalışma yaptı. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Semt pazarları yağmurdan etkilendi. Kızılay'da da aynı şekilde su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, biriken suyu tahliye etmek için yoğun çaba harcadı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı açıklamada, "Kentimizde yılın en yoğun yağışı yaşanmaktadır. Mor ve turuncu fırtına poligonu etkisinde tüm bölgelerde süren yağışlar nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır. Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

ŞAŞKINA ÇEVİREN GÖRÜNTÜ

Ankara'daki sağanaktan şaşkına çeviren görüntüler de geldi. Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi'nde sağanak yağmur yağışı sonrası bir apartmanı su bastı.

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Apartmanın ikinci katında yer alan bir daireye dolan yağmur suları balkondan dışarı taştı. Olay anında su basan dairenin boş olup olmadığı bilinmezken, evde bulunan eşyalar yağmur suları ile birlikte dışarı taştı.

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