Ankara'daki saldırıyla ilgili gözaltı

Alınan bilgiye göre, Büyükelçiliğe sabah saatlerinde ateş edilmesinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, çalışma sonucunda olaya karıştığını belirlenen bir kişiyi Ankara'da gözaltına aldı. Şüpheli şahısın Emniyetteki sorgusu devam ediyor.

SABAH SAATLERİNDE ATEŞ AÇILMIŞTI

Ankara ABD Büyükelçiliği binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı. Kurşunlardan biri, güvenlik kulübesinin camına isabet etti.

Atatürk Bulvarı üzerinde, saat 05.00 sıralarında seyir halindeki bir araçtan, ABD Büyükelçilik binasına ateş açıldı. Kurşunlardan biri güvenlik kulübesinin camına isabet ederken, araç hızla bölgeden uzaklaştı. Olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, aracın plakasını belirleyip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

