Ankara'daki saldırıyla ilgili gözaltı

Alınan bilgiye göre, Büyükelçiliğe sabah saatlerinde ateş edilmesinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, çalışma sonucunda olaya karıştığını belirlenen bir kişiyi Ankara'da gözaltına aldı. Şüpheli şahısın Emniyetteki sorgusu devam ediyor.
Ankara ABD Büyükelçiliği binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı. Kurşunlardan biri, güvenlik kulübesinin camına isabet etti.
Atatürk Bulvarı üzerinde, saat 05.00 sıralarında seyir halindeki bir araçtan, ABD Büyükelçilik binasına ateş açıldı. Kurşunlardan biri güvenlik kulübesinin camına isabet ederken, araç hızla bölgeden uzaklaştı. Olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, aracın plakasını belirleyip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi
Trump'tan flaş İsrail iddiası!
Mahalle karıştı! 100 kişi birbirine girdi
'NATO, Türkiye'yi kapı dışarı etmeli' sözlerine sert yanıt!
AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum
Özellikle zenginleri seçiyordu! Hediye yakalandı
Oraya gitmeden önce bir kez daha düşünün! Oteller yüzde 100 doldu
Fuhuş için buluşup dehşeti yaşatıyordu! Flaş gelişme
Herkes model sanıyor ama o Türkiye'nin en başarılı kadın pilotu
Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı
Apple mağazasında şoke eden olay!
Okuyucu Yorumları 0 yorum