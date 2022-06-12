Ankara'daki selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit’in son sözleri ortaya çıktı! Cansız bedenini bulan vatandaş o anları anlattı

Ankara’nın Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi’nde etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel nedeniyle hayatını kaybeden İlkay Yiğit’in cenazesi, bugün Ankara’da defnedildi. Rehabilitasyon merkezi servis sürücüsü olan Yiğit, sel esnasında kurtulmak için bulunduğu araçtan inmeye çalışırken, sel suyuna kapılarak hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENİ MERKEZE 3 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

JÖAK, AFAD ve itfaiye ekiplerince başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu İlkay Yiğit’in cansız bedenine, şehir merkezinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

O ANLARI ANLATTI: VÜCUDU YARA BERE İÇERİSİNDEYDİ

Sele kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cansız bedeni bulan vatandaş o anları anlattı.

Yiğit'in vücudunda yaralar olduğunu söyleyen Dedeoğlu, "Saat iki sularında 15 dakika içerisinde yağmur başladı ve sel geldi. Sel geldikten sonra dışarı çıktık. Müşterilerimizin iki arabasını sel götürdü. Biz onların arabalarını ararken aşağıda ağacın altında bir ceset ile karşılaştık. Sonra askerleri aradık ceset bulduk diye. Servis şoförünün cesediymiş. Rehabilitasyon merkezinin servis şoförüymüş. Cesedi ilk biz bulduk jandarmayı aradık onlarda gelip cesedi kaldırdılar.

Vücudu yara bere içerisindeydi. Sel felaketi ile bahçelerimiz de yıkıldı komşularımızın hayvanları telef oldu. Yukarıda bir kişinin 11-12 tane hayvanı telef oldu. Bizim bahçeye de su doldu. Bahçe duvarım yıkılmasa benim hayvanım da telef olacaktı. Allah bu felaketlerin daha beterinden korusun bizi" dedi.

CENAZE TÖRENİNE KILIÇDAROĞLU VE YAVAŞ DA KATILDI

Cumhuriyet Halk Partisi Mamak Gençlik Kolları İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenilen İlkay Yiğit’in cenaze törenine, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yanı sıra Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

"HAKKINIZI HELAL EDİN, BEN ZANNEDİYORUM KURTULAMAYACAĞIM"

İlkay Yiğit’in engelli çocukların eğitim aldığı bir rehabilitasyon merkezinde görevli olarak çalıştığını ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi Mamak Gençlik Kolları İlçe Başkanı Atakan Yılmaz, “Küçük bir çocuğu bıraktıktan sonra geri dönmek için o dere yatağından aşağıya inerken sel geliyor. Sel geldikten sonra arabada mahsur kalıyor. Sel yoğunlaşmaya başlamadan önce patronunu arıyor, yardım talep ediyor. Daha sonra tekrar patronunu arayarak ‘Hakkınızı helal edin, ben zannediyorum kurtulamayacağım’ diyor. Biz bunun haberini aldıktan sonra hemen olay yerine intikal ettik ancak arama kurtarma ekipleri 2-3 saat içerisinde maalesef kardeşimizin cansız bedenine ulaştı. Çevredeki görgü tanıklarına göre arabanın içinde son anda savrulurken kendisini atmış arabadan. Zannediyoruz bir umutla bir çalıya çırpıya bir yere tutunabilirim diye arabadan kendisini atıyor. Şoför kapısının açıldığını görüyoruz videoda ama daha sonra maalesef, takdiri ilahi. Her ne dersek boş maalesef. Acımız büyük” ifadelerini kullandı.

“GERÇEKTEN ÇOK DEĞERLİ BİR ARKADAŞTI”

Selde yaşamını yitiren İlkay Yiğit’le arkadaş olduğunu belirten İbrahim Balcakoğlu ise, “İlkay’la çok iyi arkadaştık. Selde yaşamını yitirmeden bir yarım saat önce sohbet etmiştik. Onu yetiştiren ailesine, annesine, babasına teşekkür ediyorum. Mekanı cennet olsun. Üzüntülüyüz, genç yaşta kaybettiğimiz için. Gerçekten çok değerli bir arkadaştı. Keşke olmasaydı ama maalesef ölüm hepimizin yaşayacağı bir olay. Allah ailesine, sevdiklerine sabırlar versin. Mekanı cennet olsun” diye konuştu.

(İHA)

