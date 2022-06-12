HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'daki selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit’in son sözleri ortaya çıktı! Cansız bedenini bulan vatandaş o anları anlattı

Ankara'daki selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit’in son sözleri ortaya çıktı! Cansız bedenini bulan vatandaş o anları anlattı

12.06.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Başkent'te yağış sonrası etkili olan sel nedeniyle korkunç anlar yaşandı. Altındağ ilçesindeki sele kapılan İlkay Yiğit’in cansız bedenine, şehir merkezinden 3 kilometre uzaklıkta ulaşıldı. CHP Mamak Gençlik Kolları İlçe Başkan Yardımcısı olan Yiğit'in arabada mahsur kaldıktan sonra açtığı telefonda "Hakkınızı helal edin, zannediyorum kurtulamayacağım" dediği ortaya çıktı. Öte yandan Yiğit'in cansız bedenini bulan vatandaş, o anları anlattı.

Ankara'daki selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit’in son sözleri ortaya çıktı! Cansız bedenini bulan vatandaş o anları anlattı

Ankara’nın Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi’nde etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel nedeniyle hayatını kaybeden İlkay Yiğit’in cenazesi, bugün Ankara’da defnedildi. Rehabilitasyon merkezi servis sürücüsü olan Yiğit, sel esnasında kurtulmak için bulunduğu araçtan inmeye çalışırken, sel suyuna kapılarak hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENİ MERKEZE 3 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

JÖAK, AFAD ve itfaiye ekiplerince başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu İlkay Yiğit’in cansız bedenine, şehir merkezinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

O ANLARI ANLATTI: VÜCUDU YARA BERE İÇERİSİNDEYDİ

Sele kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cansız bedeni bulan vatandaş o anları anlattı.

1

Yiğit'in vücudunda yaralar olduğunu söyleyen Dedeoğlu, "Saat iki sularında 15 dakika içerisinde yağmur başladı ve sel geldi. Sel geldikten sonra dışarı çıktık. Müşterilerimizin iki arabasını sel götürdü. Biz onların arabalarını ararken aşağıda ağacın altında bir ceset ile karşılaştık. Sonra askerleri aradık ceset bulduk diye. Servis şoförünün cesediymiş. Rehabilitasyon merkezinin servis şoförüymüş. Cesedi ilk biz bulduk jandarmayı aradık onlarda gelip cesedi kaldırdılar.

2

Vücudu yara bere içerisindeydi. Sel felaketi ile bahçelerimiz de yıkıldı komşularımızın hayvanları telef oldu. Yukarıda bir kişinin 11-12 tane hayvanı telef oldu. Bizim bahçeye de su doldu. Bahçe duvarım yıkılmasa benim hayvanım da telef olacaktı. Allah bu felaketlerin daha beterinden korusun bizi" dedi.

3

CENAZE TÖRENİNE KILIÇDAROĞLU VE YAVAŞ DA KATILDI

Cumhuriyet Halk Partisi Mamak Gençlik Kolları İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenilen İlkay Yiğit’in cenaze törenine, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yanı sıra Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

CENAZE

"HAKKINIZI HELAL EDİN, BEN ZANNEDİYORUM KURTULAMAYACAĞIM"

İlkay Yiğit’in engelli çocukların eğitim aldığı bir rehabilitasyon merkezinde görevli olarak çalıştığını ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi Mamak Gençlik Kolları İlçe Başkanı Atakan Yılmaz, “Küçük bir çocuğu bıraktıktan sonra geri dönmek için o dere yatağından aşağıya inerken sel geliyor. Sel geldikten sonra arabada mahsur kalıyor. Sel yoğunlaşmaya başlamadan önce patronunu arıyor, yardım talep ediyor. Daha sonra tekrar patronunu arayarak ‘Hakkınızı helal edin, ben zannediyorum kurtulamayacağım’ diyor. Biz bunun haberini aldıktan sonra hemen olay yerine intikal ettik ancak arama kurtarma ekipleri 2-3 saat içerisinde maalesef kardeşimizin cansız bedenine ulaştı. Çevredeki görgü tanıklarına göre arabanın içinde son anda savrulurken kendisini atmış arabadan. Zannediyoruz bir umutla bir çalıya çırpıya bir yere tutunabilirim diye arabadan kendisini atıyor. Şoför kapısının açıldığını görüyoruz videoda ama daha sonra maalesef, takdiri ilahi. Her ne dersek boş maalesef. Acımız büyük” ifadelerini kullandı.

FGF

“GERÇEKTEN ÇOK DEĞERLİ BİR ARKADAŞTI”

Selde yaşamını yitiren İlkay Yiğit’le arkadaş olduğunu belirten İbrahim Balcakoğlu ise, “İlkay’la çok iyi arkadaştık. Selde yaşamını yitirmeden bir yarım saat önce sohbet etmiştik. Onu yetiştiren ailesine, annesine, babasına teşekkür ediyorum. Mekanı cennet olsun. Üzüntülüyüz, genç yaşta kaybettiğimiz için. Gerçekten çok değerli bir arkadaştı. Keşke olmasaydı ama maalesef ölüm hepimizin yaşayacağı bir olay. Allah ailesine, sevdiklerine sabırlar versin. Mekanı cennet olsun” diye konuştu.

Ankara'da sır olay! Gizemli yeşil bulutlarla ilgili gerçek ortaya çıktıAnkara'da sır olay! Gizemli yeşil bulutlarla ilgili gerçek ortaya çıktı

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara için yeni uyarıAnkara için yeni uyarı
İçişleri Bakanlığı ve Mansur Yavaş'tan Ankara açıklamasıİçişleri Bakanlığı ve Mansur Yavaş'tan Ankara açıklaması
Gözlerine inanamadı! Hastanın karnında çıkanlar doktoru şoke ettiGözlerine inanamadı! Hastanın karnında çıkanlar doktoru şoke etti
Anahtar Kelimeler:
sel yağmur Ankara CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan, Türkiye sınırına hendek kazıyor!

Yunanistan, Türkiye sınırına hendek kazıyor!

Yine bir okul, yine skandal!

Yine bir okul, yine skandal!

4 Türk'ün hayatını kaybettiği kazayla ilgili yeni gelişme! Görüntüler ortaya çıktı

4 Türk'ün hayatını kaybettiği kazayla ilgili yeni gelişme! Görüntüler ortaya çıktı

Dünya bu açıklamayı konuşuyor! 'Savaş açarız'

Dünya bu açıklamayı konuşuyor! 'Savaş açarız'

Kuntz basın toplantısında küfretti!

Kuntz basın toplantısında küfretti!

Türkiye bu intiharları konuşuyor! Açıklamalar peş peşe geldi

Türkiye bu intiharları konuşuyor! Açıklamalar peş peşe geldi

İlginizi Çekebilir

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''

13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.