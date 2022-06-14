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  4. Ankara'daki selin izleri gün yüzüne çıkıyor... Üzerine istinat duvarı çöktü, kağıt gibi ezildi!

Ankara'daki selin izleri gün yüzüne çıkıyor... Üzerine istinat duvarı çöktü, kağıt gibi ezildi!

14.06.2022 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da istinat duvarının altında kalan otomobil adeta kağıda döndü. Öte yandan otomobilde herhangi bir vatandaşın olmaması büyük bir şans olarak görüldü. İşte haberin detayları...

Ankara'daki selin izleri gün yüzüne çıkıyor... Üzerine istinat duvarı çöktü, kağıt gibi ezildi!

Ankara’da Cuma günü sağanak yağış sonrası meydana gelen selden dolayı bir istinat çöktü. Çökme sonucu istinat duvarının altında kalan bir aracın kağıt gibi olduğu görüldü.

KAĞIT GİBİ EZİLDİ

Ankara’da Cuma günü meydana gelen sağanak yağış sonrası meydana gelen selden dolayı bir istinat duvarı çöktü. Çökme sonucunda duvarın altında kalan bir otomobil kağıt gibi ezildi. İhbar üzerine gelen olay yerine gelen itfaiye ekipleri yığınları kaldırarak temizlik gerçekleştirdi.

Yığınları kaldıran ekipler otomobilin kağıt gibi olduğunu gördü. Otomobilde herhangi bir vatandaşın olmaması büyük bir şans olarak görüldü. Olay yerine gelen ekipler otomobili çekiciyle kaldırdı. (İHA)

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Ankara
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