Ankara'daki tarihi Gömleksiz Köprüsü'nün akıbeti belli oldu! Modern Sülün Osman 'sahibi benim' deyip 60 bin liraya satmış

Ankara Beypazarı'ndaki tarihi Gömleksiz Köprüsü, Ocak 2022'de meydana gelen sıradışı hırsızlık haberiyle gündeme gelmişti. Ocak ayında, Ankara-Beypazarı karayolu üzerindeki 44 yıldır kullanılmayan Gömleksiz Köprüsü çalınmış ve tarihi köprünün demirleri satılmıştı. Dava dosyasına giren sanık ifadeleri, köprünün nasıl çalındığını ortaya çıkardı. İşte şaşkına çeviren o detaylar...

JANDARMA KÖPRÜYÜ GÖREMEYİNCE...

Sıradışı olay Jandarma ekipleri devriye gezerken köprünün olmadığını fark etmesi ile ortaya çıkmıştı. Jandarma, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne yazı yazarak, “Köprüyü siz mi kaldırdınız?” diye sordu. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden "Hayır" cevabı gelince soruşturma başlatıldı.

KÖPRÜYÜ 60 BİN LİRAYA SATMIŞ

Tarihi köprüyü çalan kişinin Z.K. isimli zanlı olduğu belirlendi. Köprüyü 60 bin liraya satan ve 2 buçuk ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanan Z.K. ifadesinde, "CİMER’e yaptığım müracaat ile köprünün yıkımının bana verileceğini düşünerek yıkıma başladık" dedi.

HURDACI SATIN ALMIŞ

NTV'nin haberine göre, köprüyü satın alan Y.Ç. ise “Hurdacılık yapıyorum, köprüden çıkacak demirleri satın aldım. Z.K. köprüyü Karayolları’nın kendisine verdiğini söyledi" dedi.

SÜLÜN OSMAN'I AKILLARA GETİRDİ

Köprünün çalınması olayı, “Sülün Osman” olarak bilinen ünlü dolandırıcı Osman Ziya Sülün'ü akıllara getirdi. Sülün Osman, tramvay, Galata Kulesi, kent meydanlarındaki saatler, şehir hatları vapurları gibi kamu mallarını satarak ya da kiraya vererek vatandaşları dolandırmasıyla efsane haline gelmişti.