Ankara'daki terör saldırısı sonrası paylaşıldı! "Terör olaylarına ait görüntülerin paylaşılması suç teşkil edebilir"

Ankara'da TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısı düzenledi. Teröristlerin saldırısında şehit ve yararlıların olduğu belirtildi. Saldırıyla ilgili yayın yasağı kararı alınırken Resmi Gazete'de yayımlanan bir karar paylaşıldı. Kararda "Bu tür paylaşımlar, özellikle terör örgütlerinin propaganda yapma amacına hizmet edebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumsal korku yaratabileceği gerekçesiyle suç teşkil edebilir" denildi.

"SUÇ TEŞKİL EDEBİLİR"

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’de 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda, terör olaylarına ait görüntülerin paylaşılması yasalarca sıkı şekilde denetim altına alınmıştır. Bu tür paylaşımlar, özellikle terör örgütlerinin propaganda yapma amacına hizmet edebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumsal korku yaratabileceği gerekçesiyle suç teşkil edebilir.

Ancak haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz."