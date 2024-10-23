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  4. Ankara'daki terör saldırısında güvenlik zafiyeti iddiası! Cevdet Yılmaz'dan açıklama

Ankara'daki terör saldırısında güvenlik zafiyeti iddiası! Cevdet Yılmaz'dan açıklama

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
23.10.2024 22:11
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Ankara'da TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısı düzenlendi. 2 terörist tarafından düzenlenen saldırıda son açıklanan bilgiye göre 5 şehit, 22 yaralı var. Hastanede yaralıları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, bir gazetecinin güvenlik zafiyeti iddiasıyla ilgili sorusuna yanıt verdi.

Ankara'daki terör saldırısında güvenlik zafiyeti iddiası! Cevdet Yılmaz'dan açıklama

Ankara'da bulunan TUSAŞ'a teröristlerce saldırı düzenlendi. Son yapılan açıklamada 5 şehit, 22 yaralı olduğu belirtildi. Yaralıları hastanede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ziyaret etti.

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Ortak basın toplantısında bir gazetecinin güvenlik zafiyeti iddiasıyla ilgili soruya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yanıt verdi.

YILMAZ: "BUNUN ANALİZİ İLERLEYEN GÜNLERDE YAPILACAK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamasından satır başları:

"Bugün menfur bir terör saldırısı yaşadı ülkemiz. Bu menfur hadisede 5 şehidimiz, 22 yaralımız var. Yaralılarımızın büyük bir kısmı iyi durumda. Milletimizin başı sağolsun. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor. Terör hadiselerinin mutlaka bir amacı var. Bugün yaşadığımız terör saldırısı ülkemizin savunma sanayisinde geldiği noktayı alan bir terör saldırısıdır. Ülkemizin huzurunu bozamayacaklar.

GÜVENLİK ZAFİYETİ İDDİASI!

Bu tür hadiselerden sonra acil yapılması gereken işler var. Onlar yapılıyor. Bunun analizleri yapılacaktır. Şu anda bunu konuşmanın zamanı değil. Bunun analizi ilerleyen günlerde yapılacak. "

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BAKAN MEMİŞOĞLU: "YARALILARDAN 1'İNİN DURUMU KRİTİK"

Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Bugün ülkemizde yaşanan terörü lanetliyorum. 5 tane şehidimiz var. Yaralılarımızın genel durumu iyi, 1'inin durumu kritik. 22 yaralıdan 3'ü taburcu oldu" dedi.

Bakan Göktaş, "Bu saldırıyı gerçekleştirenler asla amaçlarına ulaşamayacaklar" diye konuştu.

BAKAN YERLİKAYA: "YARALILARDAN 7'Sİ ÖZEL HAREKAT POLİSİ"

Bakan Yerlikaya, "Yaralılardan 7'si özel harekat polisi. Biz 2 teröristin kimlik tespit çalışmalarını sürdürüyoruz. Tamamlanınca kamuoyuyla paylaşacak. Saldırının arkasında terör örgütü PKK'nın olduğu yüksek ihtimal" açıklamasını yaptı.

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Ankara Cevdet Yılmaz terör saldırısı TUSAŞ
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