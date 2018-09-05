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Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 16:11 | Son Güncelleme

Mahkeme, Ankara'da tren garı katliamında Bakanlık ve Valiliği tazminat ödemeye mahkum etti. Tren garı saldırısında 95 kişi hayatını kaybetmişti. Bu saldırı, cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırısı olmuştu.

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ankara Tren Garı yakınlarında 10 Ekim 2015 tarihinde DEAŞ terör örgütü mensuplarınca düzenlenen ve 95 kişinin öldüğü ve 246 kişinin yaralandığı bombalı saldırı ile ilgili İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği hakkında açılan bir davada karar çıktı. Ankara 12'inci İdare Mahkemesi, sosyal risk ilkesi uyarınca terör eylemini engellemedikleri gerekçesiyle Bakanlık ve Valiliğin 400 bin lira manevi tazminat ödemesini kararlıştırdı.

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Ankara terör terör saldırısı Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırısı Ankara Tren Garı DEAŞ

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
BU SALDIRIYI ÖFKELİ ÇOCUKLAR MI YAPMIŞTI.
dolara saldıran imam ile dolar habelerini niye kaldırdınız...
yazık insan canı ne kadar ucuz ülkemizde
terör olaylarını bile bile inadına yürüyeceğiz diyen bazı kuruluşlarada ceza verildimi
Cezaya bak... 400 bin tl... yine halktan alcaklar bu parayi. Yazik...
Aynı kanunlar suçlular ve suça yardım edenlerin mal varlıklarına neden el koyup zararın karşılanmasında ve zarar görenlerin ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılmasına hüküm vermez hiç!
Engelleyemedigi için ne kardeşim? içimizde yılan çok olunca.
BU saldırı bilerek ve istenerek planlı bir şekilde akp nin izniyle yapıldı. birde derler ki turkiyenin adaletini yok sayanlar... adaleti katledenler utansın!
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