Ankara'daki tren kazası neden oldu, sebebi ne? Ulaştırma Bakanı'ndan açıklama

Ankara'daki hızlı tren kazasının neden olduğuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Turan şunları söyledi;

'BİR KAÇ YILDIR TESİS ETMEYE ÇALIŞTIĞIMIZ BİR SİSTEM'

Dün ifade ettiğim bilgilere ilave edeceğim başka bir bilgi yok. Sinyalizasyon sistemi demir yollarımızda son bir kaç yıldır tesis etmeye çalıştığımız bir sistemdir. Sinyalizasyon sistemi için olmazsa olmaz değil. Bu ilave güvenlik için, otomasyona geçmek için demir yollarına tesis ettiğimiz bir sistemdir.

KAZANIN SEBEBİ SİNYALİZASYON SİSTEMİ Mİ?

Bu sistemin olmamasından dolayı demir yollarında işletme yapılamaz diye bir şey yok. Bunu bilgilerinize sunuyorum. Kamuoyunu bu konuda son günlerde kazadan sonra 'sinyalizasyon

olmadığı için bu kaza oldu' gibi değerlendirmeler yapanlar doğru bir değerlendirme yapmıyor.

İKİ TRENDE DE VAR MIYDI?

Bakan Turhan, 'Çarpışan iki trende var mıydı?' sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Bu soru doğru bir soru değil. Sinyalizasyon sistemleri demir yolu sistemlerinde bulunan, hatlarında bulunan bir sistem."

