HABER

Ankara'daki tren kazası neden oldu, sebebi ne? Ulaştırma Bakanı'ndan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2018 14:15 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara'daki hızlı tren kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Turhan, 'sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu' gibi değerlendirme yapanların doğru değerlendirme yapmadığını söyledi.

Ankara'daki hızlı tren kazasının neden olduğuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Turan şunları söyledi;

'BİR KAÇ YILDIR TESİS ETMEYE ÇALIŞTIĞIMIZ BİR SİSTEM'

Dün ifade ettiğim bilgilere ilave edeceğim başka bir bilgi yok. Sinyalizasyon sistemi demir yollarımızda son bir kaç yıldır tesis etmeye çalıştığımız bir sistemdir. Sinyalizasyon sistemi için olmazsa olmaz değil. Bu ilave güvenlik için, otomasyona geçmek için demir yollarına tesis ettiğimiz bir sistemdir.

KAZANIN SEBEBİ SİNYALİZASYON SİSTEMİ Mİ?

Bu sistemin olmamasından dolayı demir yollarında işletme yapılamaz diye bir şey yok. Bunu bilgilerinize sunuyorum. Kamuoyunu bu konuda son günlerde kazadan sonra 'sinyalizasyon
olmadığı için bu kaza oldu' gibi değerlendirmeler yapanlar doğru bir değerlendirme yapmıyor.

İKİ TRENDE DE VAR MIYDI?

Bakan Turhan, 'Çarpışan iki trende var mıydı?' sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Bu soru doğru bir soru değil. Sinyalizasyon sistemleri demir yolu sistemlerinde bulunan, hatlarında bulunan bir sistem."

PARTNERSon maaşı ile internetten aldı! Şimdi talebe yetişemiyorSon maaşı ile internetten aldı! Şimdi talebe yetişemiyor
Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçtiRus savaş gemisi Boğaz'dan geçti
Okulda kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybettiOkulda kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Yüksek Hızlı Tren tren kazası Mehmet Cahit Turhan

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Ankara'da kar yağışı, İstanbul ve İzmir'de yağmur)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Ankara'da kar yağışı, İstanbul ve İzmir'de yağmur)

9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetinde kan donduran gelişme

9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetinde kan donduran gelişme

Mehmet Ali Erbil'in kardeşinden flaş açıklama! 'Tüm olanları abime anlatmıyoruz'

Mehmet Ali Erbil'in kardeşinden flaş açıklama! 'Tüm olanları abime anlatmıyoruz'

SGK'daki aylığınıza dikkat! 5 yıl süresi var

SGK'daki aylığınıza dikkat! 5 yıl süresi var

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

İYİ Parti ve CHP arasındaki kriz çözüldü! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Özgür'ü aşamıyorum!

İYİ Parti ve CHP arasındaki kriz çözüldü! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Özgür'ü aşamıyorum!

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Bu geceye dikkat! Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Bu geceye dikkat! Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Ülkü Ocakları'nda deprem! Bahçeli tüm yönetimi görevden aldı

Ülkü Ocakları'nda deprem! Bahçeli tüm yönetimi görevden aldı

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye sınırında operasyon hazırlığı! Asker teyakkuzda

Suriye sınırında operasyon hazırlığı! Asker teyakkuzda

Yemen'de insani kriz ölümcül noktada!

Yemen'de insani kriz ölümcül noktada!

Erdoğan 'operasyon yapacağız' demişti! Terör örgütü YPG Kamışlı’da hendek kazıyor

Terör örgütü YPG Kamışlı’da hendek kazıyor

İstanbul Kanlıca sahilinde bir araç denize uçtu! Dehşet anları

Kanlıca sahilinde dehşet anları!

Bakan Soylu'dan flaş sözler! O rakamı açıkladı

Bakan Soylu'dan flaş sözler! O rakamı açıkladı

Türkiye'nin en soğuk ili! -24,5 dereceyi gördü

Türkiye'nin en soğuk ili! -24,5 dereceyi gördü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.