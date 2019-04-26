Ankara'daki tren kazasında ikinci faciaya ramak kalmış

Ankara-Konya seferini yapan YHT ile raylarda kontrol için bulunun kılavuz trenin, 13 Aralık 2018 tarihinde çarpışması sonucu meydana gelen kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında makasçı Osman Yıldırım, hareket memuru Sinan Yavuz ve kontrolör Emin Ercan Erbey tutuklandı. TCDD Bölge Müdürü Duran Yaman, YHT Gar Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz ve YHT Gar Bölge Müdürlüğü Trafik ve İstasyon Yönetimi Servis Müdürü Ünal Sayıner'in de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı. RAPORDA, KAZANIN NEDENİ ANLATILDI



İdari soruşturma sapsamında Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan rapor tamamlanarak, soruşturmayı yürüten savcılığa gönderildi. Raporda kazanın nedeni, ayrıntılarıyla anlatıldı. Raporda, kazanın birinci nedeni olarak, makasçı Osman Yaldırım'ın, hızlı trenin sevkini 'Hat 1' yolundan yapması gerekirken, 'Hat 2'den sağlaması gösterildi. İkinci neden olarak ise hızlı trenin 'Hat 1'den seyretmesi gerektiğini bilen, ölen makinistler Adem Yaşar ve Hulusi Böler'in, bu durumu sorgulamayıp, yanlış hattan giden treni durdurmamaları gösterildi. Raporda, "YHT makinistleri Adem Yaşar ve Hulusi Böler'in, gerek işletme emirleri gerekse mevzuat hükümlerini dikkate almamaları nedeniyle trenin, Hat 1'den gitmesi gerekirken Hat 2 yolundan seyrine devam etmesi hususunu sorgulamamaları, bunun sonucu olarak da yanlış hattan giden treni durdurmamalarından kaynaklandığı görülmüştür" denildi. Bunlar da ilginizi çekebilir İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince... ’Turbo’ tartışmasına Rize de eklendi Tren kazasında Teftiş Kurulu raporu: 1'inci kusurlu makasçı

OSMAN YILDIRIM'A TAM EĞİTİM VERİLMEMİŞ



Kazada birinci derecede kusurlu olduğu belirtilen makasçı Osman Yıldırım'ın, 20 Ekim 2018 tarihinde geçici görevle Ankara YHT Garı'nda işbaşı yaptığı, diğer tren teşkil memuru İbrahim İlhan tarafından kendisine gar yolları ve makaslarının tanıtımının yapıldığı belirtilerek şöyle denildi: "Ancak YHT Ankara Gar Müdürlüğü'nce, Osman Yıldırım'a, TCDD İşyerleri İşbaşı ve İntibak Eğitimleri Yönergesi ve Trafik ve İstasyon Yönetimi Servis Müdürlüğü Personelinin Görev Yetki ve Sorumluluklarına Dair 553 numaralı 'genel emir' kapsamında tam olarak bir eğitim verilmediği, eğitime ilişkin olarak tutulması gereken kayıt ve belgelerin de tutulmadığı, aynı zamanda TCDD Modernizasyon Dairesi Başkanlığı'nın 6 Ağustos 2018 tarih, '299349' sayılı emrinde belirtildiği şekilde 'M74' numaralı butonlu makas tertibatının kullanılmasına yönelik eğitim verildiğine ve bu durumun belgelendirilmesi gerekmekte iken böyle bir belgenin de tutulmadığı görülmüştür." SORUMLULARA İDARİ CEZALAR



Raporda makasçı Osman Yıldırım'ın, asli kusurlu olarak disiplin yönünden meslekten men edilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca makasçı Osman Yıldırım'a 5 gün yerine sadece 1 gün işbaşı eğitimi veren, eğitime ilişkin tutulması gereken kayıt ve belgeleri de tanzim etmeyen, aynı zamanda bu eğitimi belgelendirmeyen nöbetçi hareket memuru Sinan Yavuz ile Ankara YHT Gar Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz, YHT 8'inci Bölge Müdürü Duran Yaman, Trafik ve İstasyon Yönetimi Müdürü Ünal Sayıner ile Trafik ve İstasyon Yönetimi Müdür Yardımcısı Ergün Tuna'ya 'kınama' cezası verilmesi gerektiği kaydedildi. YHT 8'inci Bölge Müdürlüğü Trafik Yönetim Merkezi'nde görevli trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey'e ise verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmaması ve özensizlik göstermesi nedeniyle 'uyarma' cezası verilmesi istendi.