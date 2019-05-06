Ankara'dan acı haber: 1 polis şehit

Olay, saat 09.30 sıralarında Pursaklar ilçesi Esenboğa Havalimanı yolu üzerine meydana geldi. Oluşturlan kontrol noktasında görevli trafik polisleri, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EF 1423 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, 'dur' ihtarına uymayarak, kaçmak istedi. Hızla ilerleyen otomobil, kontrol noktasında görevli polis memuru Mevlüt Metin'e çarptı. Ağır yaralanan Metin'e ilk müdahaleyi, olay anında yoldan geçen bir doktor yaptı.

Polis memuru daha sonra çağrılan ambulansla Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Meslektaşları, acı haberle gözyaşı döktü.

Kaçan sürücü ise Pursaklar Kültür Merkezi önünde polis ekipleri tarafından sıkıştırılarak, yakalandı. Üzerinden kimlik çıkmayan sürücü, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

