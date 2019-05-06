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Ankara'dan acı haber: 1 polis şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 11:21 | Son Güncelleme

Ankara'da, trafik kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle polis memuru Mevlüt Metin'e (55) çarptı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan polis memuru Metin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Olay, saat 09.30 sıralarında Pursaklar ilçesi Esenboğa Havalimanı yolu üzerine meydana geldi. Oluşturlan kontrol noktasında görevli trafik polisleri, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EF 1423 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, 'dur' ihtarına uymayarak, kaçmak istedi. Hızla ilerleyen otomobil, kontrol noktasında görevli polis memuru Mevlüt Metin'e çarptı. Ağır yaralanan Metin'e ilk müdahaleyi, olay anında yoldan geçen bir doktor yaptı.

Polis memuru daha sonra çağrılan ambulansla Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Meslektaşları, acı haberle gözyaşı döktü.

Kaçan sürücü ise Pursaklar Kültür Merkezi önünde polis ekipleri tarafından sıkıştırılarak, yakalandı. Üzerinden kimlik çıkmayan sürücü, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Ankara polis şehit

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu trafikcilerde insanları iyice bunaltti. 20 km de 3 polis noktası olan yer var nedir bu yaa üstelik birde iç Anadoluda. ..
Dur ihtarına Uymadı : Arkadaş Her yere Pusu Kurulmuş. plakana ceza yağıyor. o Devlete Dur ihtarı demek ÇORBA demek
Vurun gitsin öyle tipleri. Yaklamaya uğraşmayın.
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