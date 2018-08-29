HABER

Ankara'dan flaş karar! FETÖ ile irtibatları ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 10:01 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ ile irtibatları tespit edilen 6 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 teğmen, 14 assubay ile 9 'mahrem imam' olmak üzere 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 2 si aktif görevde. Son dakika habere göre, gözaltı işlemleri Ankara ve 11 ilde devam ediyor.

Ankara'dan flaş karar! FETÖ ile irtibatları ortaya çıktı

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERManisa'da şok keşif! Su kuyusundan çıktıManisa'da şok keşif! Su kuyusundan çıktı
Bakanlık 7 kez uyardı, belediye dikkate almadı!Bakanlık 7 kez uyardı, belediye dikkate almadı!
Ömer Halisdemir'e büyük saygısızlık!Ömer Halisdemir'e büyük saygısızlık!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ Ankara TSK

En Çok Okunan Haberler

Röntgen odasında kanlı infaz

Röntgen odasında kanlı infaz

Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı

Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı

Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcıya: Türkiye trenini kaçıran kaybeder

Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcıya: Türkiye trenini kaçıran kaybeder

Tuvana Türkay, Ahmet Kural’la aşk yaşayacak

Tuvana Türkay, Ahmet Kural’la aşk yaşayacak

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 30 Ağustos mesajı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 30 Ağustos mesajı!

Yarın tatil mi? 30 Ağustos kimlere tatil? Resmi tatil de özel firmalar ve bankalar açık mı?

Yarın tatil mi? 30 Ağustos kimlere tatil? Resmi tatil de özel firmalar ve bankalar açık mı?

Atatürkçü Düşünce Derneği 30 Ağustos’ta sokakta

Atatürkçü Düşünce Derneği 30 Ağustos’ta sokakta

Nevşehir Belediye Başkanı Seçen'den 30 Ağustos mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Seçen'den 30 Ağustos mesajı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi

Başkan Öz'den 30 Ağustos Mesajı

Başkan Öz'den 30 Ağustos Mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.