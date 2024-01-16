Ankara'dan sonra sıra İstanbul kararında: İmamoğlu'na destek iddiası kulisleri salladı! DEM Parti'nin masasındaki CHP'li 5 aday...

Yerel seçim atmosferi günden güne hareketleniyor! DEM Parti'nin temas trafiği de yoğunlaştı, CHP'nin yanı sıra iki parti ile daha görüşmeler devam ediyor. Özellikle de İstanbul'da aday çıkarıp çıkarmayacakları merak edilen DEM Parti kulislere yansıyan son bilgilere göre 5 büyükşehirde CHP'yi destekleme eğiliminde.

ANKARA VE ANTALYA İÇİN KARAR VERİLDİ

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan geçtiğimiz günlerde partisinin yerel seçimdeki yol haritasına ilişkin son durumu aktarmıştı. Buna göre 27 seçim çevresinde aday çıkaracaklarını duyuran DEM Parti'nin seçim yarışına dahil olacağı iller arasında Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri ve Samsun bulunuyor. Gazeteci İsmail Saymaz'in Sözcü TV canlı yayınında dile getirdiği iddiaya göre ise DEM Parti 5 büyükşehir için masasında CHP adayları var.

İMAMOĞLU'NA DESTEK Mİ GELİYOR?

DEM Parti'nin CHP'yi destekleyeceği değerlendirilen iller arasında Mersin, Adana, İzmir ve Bursa'nın yanı sıra tüm gözlerin çevrildiği İstanbul da var. DEM Parti'nin İstanbul'da Murat Kurum'a karşı aday çıkarmayıp Ekrem İmamoğlu'nu desteklemesi durumunda sonuçlara nasıl yansıyacağı merak konusu.

Öte yandan bir başka dikkat çeken kulis bilgisi ise DEM Parti'nin yalnızca CHP ile görüşmediği yönünde. İsmail Saymaz, "Benim gördüğüm, anladığım kadarıyla DEVA ve Saadet partileriyle de görüşme trafiğini sürdürüyor" dedi.

İBB YARIŞINDAKİ İYİ PARTİLİ RAKİP

Yine İYİ Parti'nin İstanbul'da atacağı hamle de merakla bekleniyor. Akşener'in İBB adayı olarak Bilge Yılmaz'ı çıkardığı iddiasına değinen Saymaz, "3 Aralık'tan bu yana paylaşım yapmamış. Ben de bunu oldukça tuhaf buldum ve kendisini aradım. Bilge hocaya sordum, dedi ki "İstanbul'a aday olmayı kesinlikle düşünmüyorum, aklımın ucundan geçmiyor" diye konuştu.